А ви знали про це? 6 звичних речей, які ми використовуємо не за первинним призначенням

Багато звичних для нас речей насправді первинно мали абсолютне інше призначення. Але з плином часу чи в силу певних недоліків цих винаходів їх почали використовувати для інших потреб.

Про 6 повсякденних речей, призначення яких кардинально змінилось, розповідаємо у матеріалі нижче.

Взуття на високих підборах

Первинно взуття на високих підборах придумали для верхової їзди. Підбори дозволяли надійно утримувати ноги в стременах, особливо коли вершники вставали, скачучи на конях.

Вперше підбори використали перські кавалеристи у 16 столітті. А вже в 17 столітті таке взуття почали носити дворяни у Європі. Це було атрибутом представників вищого класу. Оскільки в такому взутті складно, не те що працювати, то це означало доволі забезпечена. З часом, щоб класово зрівнятися з чоловіками, високі підбори почали носити жінки.

Рукостискання

Цей ритуал походить із часів лицарів. Такий жест мав на меті, як припускають історики, показати, що в людини в руках нема зброї і вона не становить загрози для інших.

Ця звичка прижилася, але трансформувалася. Сучасні люди рукостискання використовують, щоб привітатись при зустрічі, також при прощанні і навіть на знак згоди і ухвалення якогось рішення.

Віагра

Цей препарат придумали, щоб покращити кровообіг у міокарді, а також для лікування стенокардії та ішемічної хвороби серця.

Але клінічні випробування показали несподіваний "побічний ефект". Ці ліки активно стимулювали приплив крові до органів малого таза в чоловіків, але практично не впливали на кровообіг серця.

З того часу препарат почали застосовувати для покращення сексуальної функції чоловіків.

Coca-Cola

Один із найулюбленіших у світі напоїв придумав фармацевт та ветеран громадянської війни США Джон Пембертон. Він після поранення був змушений тамувати біль морфіном, тому став залежним від цього знеболюваного.

Тоді фармацевт створив напій на основі вина та листя коки, щоб позбутись залежності від морфіну. Оскільки ця проблема була дуже поширеною поміж ветеранів, то з часом напій став популярним. З роками рецепт змінювався, аж поки не отримав сучасний смак.

Пухирчаста плівка

Пухирчаста плівка для пакування була винайдена у 1957 році. За первинним задумом це мали бути шпалери із чудовою теплоізоляцією.

Втім такі шпалери не захотіли купувати. Згодом креативні маркетологи стали рекламувати товар, як чудовий засіб для безпечного транспортування товарів.

Facebook

Цю соцмережу Марк Цукерберг придумав в 2004 році як ресурс для спілкування студентів Гарварду. Користувачі мали змогу завжди залишатися на зв'язку.

Але вже за 2 роки портал став доступний для всіх користувачів інтернету. А у 2020 році ресурс налічував 2,7 млрд користувачів зі всього світу. Завдяки своїй ідеї Цукерберг став наймолодшим мільярдером за всю історію.