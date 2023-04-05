Найсмердючіша квітка у світі розцвіла вперше за 4 роки. Ось як вона виглядає (фото)
Гігантська "трупна квітка", відома своїм гнильним запахом, вперше за 4 роки розцвіла в Ботанічному саду Нью-Йорка.
Про це пише New York Post.
Який вигляд має "трупна квітка"
Ця рослина відома як Amorphophallus Titanum або Titan-arum. Квітка може вирости до 3,5 метрів у висоту. Вона зацвітає у віці 7-10 років. Її цвітіння триває лише 24-36 годин.
Таке рідкісне видовище хочуть побачити багато ньюйоркців. Ботанічний сад навіть влаштував пряму трансляцію, щоб дозволити любителям квітів по всьому світу побачити це цвітіння.
Батьківщиною цієї рослини є Індонезія.
Ось так виглядає гігантська квітка із трупним запахом (скриншот сайту New York Post)
Чому у квітки такий специфічний запах
Запах "трупної квітки" вважається одним із найнеприємніших у світі. Його порівнюють із запахом мертвечини, тухлої риби або несвіжих яєць.
Квітка випускає цей сильний сморід, щоб залучити комах-запилювачів, які харчуються мертвими тваринами.
Цій квітці потрібні роки, щоб сформувати бутони, але як тільки це відбувається, квіти розпускаються неймовірно швидко.
Раніше ця квітка розцвітала у 2016, 2018 та 2019 роках.
Ось так виглядає гігантська квітка із трупним запахом (скриншот сайту New York Post)
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