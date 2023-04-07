А вы знали об этом? 6 привычных вещей, которые мы используем не по первоначальному назначению

Многие привычные для нас вещи на самом деле первично имели абсолютно другое назначение. Но с течением времени или в силу определенных недостатков этих изобретений их стали использовать для других нужд.

О 6 обыденных вещах, назначение которых кардинально изменилось, рассказываем в материале ниже.

Обувь на высоком каблуке

Первоначально обувь на высоком каблуке придумали для верховой езды. Каблуки позволяли надежно удерживать ноги в стременах, особенно когда всадники вставали, скача на лошадях.

Впервые каблуки использовали персидские кавалеристы в 16 веке. А уже в 17 веке эту обувь начали носить дворяне в Европе. Это было атрибутом представителей высшего класса. Поскольку в такой обуви сложно даже ходить, не то, чтобы работать, это показывало, что человек достаточно обеспечен. Со временем, чтобы классово сравниться с мужчинами, высокие каблуки начали носить женщины.

Рукопожатие

Этот ритуал происходит из времен рыцарей. Целью этого жеста, как предполагают историки, было показать, что у человека в руках нет оружия и он не представляет угрозы для других.

Эта привычка прижилась, но трансформировалась. Современные люди рукопожатия используют, чтобы поздороваться при встрече, также при прощании и даже в знак согласия и принятия решения.

Виагра

Этот препарат придумали для улучшения кровообращения в миокарде, а также для лечения стенокардии и ишемической болезни сердца.

Но клинические испытания показали неожиданный "побочный эффект". Это лекарство активно стимулировало приток крови к органам малого таза у мужчин, но практически не влияло на кровообращение сердца.

С этого времени препарат начали применять для улучшения сексуальной функции мужчин.

Coca-Cola

Один из самых любимых в мире напитков придумал фармацевт и ветеран гражданской войны США Джон Пембертон. Он после ранения был вынужден утолять боль морфином, поэтому стал зависим от этого обезболивающего.

Тогда фармацевт создал напиток на основе вина и листьев коки, чтобы зависеть от морфина. Поскольку эта проблема была очень распространена среди ветеранов, то со временем напиток стал популярен. С годами рецепт менялся, пока не получил современный вкус

Пузырчатая пленка

Пузырчатая пленка для упаковки была изобретена еще в 1957 году. По первоначальному замыслу это должны быть обои с отличной теплоизоляцией.

Однако такие обои не захотели покупать. Впоследствии креативные маркетологи стали рекламировать товар как прекрасное средство для безопасной транспортировки товаров.

Facebook

Эту соцсеть Марк Цукерберг придумал в 2004 году как ресурс для общения студентов Гарварда. Пользователи всегда могли оставаться на связи.

Но уже через 2 года портал стал доступен для всех пользователей интернета. А в 2020 году ресурс насчитывал 2,7 миллиарда пользователей со всего мира. Благодаря своей идее Цукерберг стал самым молодым миллиардером за всю историю.