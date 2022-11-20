А ви знали? Ось для чого в тертці сторона з "колючими" отворами

Навіщо тертці сторона з колючими отворами

Сторона з колючими отворами насправді дуже корисна і ігнорувати її не варто. На неї зазвичай натирають тверді продукти, аби перетворити їх в порошок, сири твердих сортів, цедру тощо.

Використовуйте цю сторону для:

пармезану

мускатного горіху

шоколаду

коричної палички

сухарів

імбирного кореню

цедри цитрусових

Фото: Мускатний горіх чудово терти на "колючках" (pixabay)

Як щодо інших сторін

Сторона з великими отворами

Цією стороною користуються найчастіше. За допомогою великих отворів зручно дрібнити продукти до стану великої стружки.

На неї натирають овочі, сирі та варені, м'який сир, варені яйця, масло, яблука для пирога, кабачки для млинців та багато чого іншого.

Дрібніші зубчики

Вони треба для натирання продуктів більш дрібною стружкою. Наприклад для бурякової засмажки для борщу, пюре з овочів чи фруктів, картоплі на деруни, часнику тощо.

Сторона з отворами довгастої форми

Ця грань кухонної тертки дозволяє нарізати продукти тонкими і рівними слайсами. Зручна вона, наприклад, для підготовки картоплі на чипси. Робоче полотно дозволить нашаткувати капусту, нарізати ріпчасту цибулину кільцями.