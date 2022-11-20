А вы знали? Вот для чего в терке сторона с "колючими" отверстиями

Зачем терке сторона с колючими отверстиями

Сторона с колючими отверстиями действительно очень полезна и игнорировать ее не стоит. На нее обычно натирают твердые продукты, чтобы превратить их в порошок, сыры твердых сортов, цедру и т. п.

Используйте эту сторону для:

пармезана

мускатного ореха

шоколада

коричной палочки

сухарей

имбирного корня

цедры цитрусовых

Фото: Мускатный орех отлично тереть на колючках (pixabay)

Как насчет других сторон

Сторона с большими отверстиями

Этой стороной пользуются чаще всего. С помощью больших отверстий удобно измельчать продукты до состояния большой стружки.

На нее натирают овощи, сырые и вареные, мягкий сыр, вареные яйца, масло, яблоки для пирога, кабачки для блинов и многое другое.

Более мелкие зубчики

Они нужны для натирания продуктов более мелкой стружкой. Например, для свекольной зажарки для борща, пюре из овощей или фруктов, картофеля на деруны, чеснока и т. д.

Сторона с отверстиями продолговатой формы

Эта грань кухонной терки позволяет нарезать продукты тонкими и ровными слайсами. Удобна она, например, для подготовки картофеля к чипсам. Рабочее полотно позволит нашинковать капусту, нарезать репчатую луковицу колечками.