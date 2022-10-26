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Ці продукти краще натирати на тертці, а не різати. Ось чому

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Середа 26 жовтня 2022 09:50
Ці продукти краще натирати на тертці, а не різати. Ось чому Фото: Які продукти краще натирати, а не нарізати (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Зазвичай при приготуванні різних страв ми використовуємо ніж та дошку, для подрібнення продуктів. Але в деяких випадках саме натирання на тертці сформує правильний смак вашого готового шедевру.

Які продукти краще терти, а не різати – в матеріалі Styler нижче.

Круті яйця

Для смачних салатів чи то супів яйця краще натерти. Так вони будуть однорідніше, страва виглядатиме красивіше, та й час ви зекономите.

Шоколад

Прикрасьте десерт пластівцями тертого чорного та білого шоколаду і страва одразу набуде королівської вишуканості. Треться шоколад легко, але перед цим його краще покласти в холодильник.

Вершкове масло

Якщо необхідно терте вершкове масло, тоді його теж треба спершу заморозити, а потім вже натерти. Тісто так вийде еластичним і дуже вершковим.

Часник

Часник можна розчавити пресом, а можна натерти на дрібній тертці, якщо у вас нема пресу, або ви хочете, використати увесь зубчик (в пресі зазвичай залишається частина часнику).

Капуста

Не потрібно використовувати шатківницю. Просто натріть капусту - так навіть краще. Її можна кинути в салат, суп або додати в іншу страву.

Імбир

Правильніше терти імбир на тертці. На дрібній тертці. У тертому вигляді імбир віддасть вам більше користі, ніж нарізаний.

Огірок

Спробуйте натерти огірок в салат. Так ви отримаєте і смак і соковитість. Крім того зекономите час.

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