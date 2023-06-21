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Ви втратили пенсійне посвідчення: що робити та куди звертатися в такому разі

Як поновити пенсійне посвідчення (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Може трапитися так, що через неуважність ви загубите пенсійне посвідчення чи з будь-якої іншої причини воно стане не дійсним. Однак його можна поновити, якщо знати, куди звертатися.

Що потрібно зробити в разі втрати пенсійного посвідчення - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли посвідчення можна замінити

Нове посвідчення за заявою одержувача пенсії видається за таких підстав:

  • старе посвідчення стало непридатним
  • посвідчення було втрачене
  • вам призначили інший вид пенсії
  • змінилися обставини здійснення опіки та піклування

Співробітник органу соцзахисту обов'язково зробить відмітку про те, що ви змінювали пенсійне посвідчення.

Як замінити пенсійне посвідчення

Для цього вам потрібно подати в сервісний центр Пенсійного фонду відповідну заяву та документи. Серед них:

  • фото
  • зразок підпису для електронного пенсійного посвідчення
  • документ, що посвідчує особу чи повноваження особи як представника
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП і мають відповідну відмітку в паспорті

Куди потрібно звертатися по нове посвідчення

Для того, щоб отримати новий документ, зверніться до сервісного центру ПФУ чи відділення банку, якщо хочете отримати електронне посвідчення.

У заяві на отримання поновленого документа ви вкажете місце його отримання, тому туди й будете звертатися.

Як в Україні зміняться пенсії

Ті категорії пенсіонерів, які отримують виплати від держави за законами "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", можуть розраховувати на збільшення виплат.

Тобто йдеться про держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів і науковців.

З 1 липня планується збільшення пенсій на 19,7%. Розмір доплат буде індивідуальним, нараховуватиметься автоматично і залежатиме від суми виплат, які отримує пенсіонер. Чим вища пенсія, тим вища доплата.

Таким чином комусь можуть підвищити пенсії на 100 грн, комусь - на 1 000 грн.

Раніше ми писали, де українські пенсіонери можуть знайти роботу з хорошою зарплатою.

Читайте також, на скільки підвищили виплати пенсіонерам, які ще працюють.

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