Ви втратили пенсійне посвідчення: що робити та куди звертатися в такому разі

Може трапитися так, що через неуважність ви загубите пенсійне посвідчення чи з будь-якої іншої причини воно стане не дійсним. Однак його можна поновити, якщо знати, куди звертатися.
Що потрібно зробити в разі втрати пенсійного посвідчення - читайте нижче в матеріалі Styler.
Нове посвідчення за заявою одержувача пенсії видається за таких підстав:
Співробітник органу соцзахисту обов'язково зробить відмітку про те, що ви змінювали пенсійне посвідчення.
Для цього вам потрібно подати в сервісний центр Пенсійного фонду відповідну заяву та документи. Серед них:
Для того, щоб отримати новий документ, зверніться до сервісного центру ПФУ чи відділення банку, якщо хочете отримати електронне посвідчення.
У заяві на отримання поновленого документа ви вкажете місце його отримання, тому туди й будете звертатися.
Ті категорії пенсіонерів, які отримують виплати від держави за законами "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", можуть розраховувати на збільшення виплат.
Тобто йдеться про держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів і науковців.
З 1 липня планується збільшення пенсій на 19,7%. Розмір доплат буде індивідуальним, нараховуватиметься автоматично і залежатиме від суми виплат, які отримує пенсіонер. Чим вища пенсія, тим вища доплата.
Таким чином комусь можуть підвищити пенсії на 100 грн, комусь - на 1 000 грн.
Раніше ми писали, де українські пенсіонери можуть знайти роботу з хорошою зарплатою.
Читайте також, на скільки підвищили виплати пенсіонерам, які ще працюють.