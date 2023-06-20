В Україні підвищили виплати працюючим пенсіонерам: скільки тепер можна отримувати

В Україні провели масштабний перерахунок пенсійних виплат. І тому деякі категорії пенсіонерів отримали підвищення. Те саме стосується й літніх людей, які продовжують працювати.

Розмір пенсії збільшили для понад 400 000 осіб, середній розмір підвищення становить 221,74 гривні.

Збільшення пенсії у зв'язку з врахуванням страхового стажу становить у середньому 179,47 гривні.

Крім того, провели й перерахунок пенсії у зв'язку з врахуванням страхового стажу та заробітної плати. У цьому випадку середній розмір підвищення дорівнює 409,16 гривні.

Хто ще отримає підвищення пенсій

У березні 2023 відбулася загальна індексація, яка стосується більшої частини пенсіонерів, що отримують виплати за Законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", збільшено розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ті, хто підлягають під ці категорії, вже можуть отримати підвищені виплати.

Зросли також розміри мінімальної пенсії людей похилого віку різних вікових категорій, які мають повний страховий стаж. Максимальна доплата може бути 1 500 гривень, а мінімальна - 100 гривень.