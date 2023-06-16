З/п від 30 тисяч: де пенсіонерам без досвіду знайти роботу у Києві
Багато пенсіонерів в Україні не бажають припиняти працювати та йти на заслужений відпочинок. Тим паче, що є багато можливостей та пропозицій для тих, кому "за 60" і без досвіду роботи.
Скільки можуть заробляти пенсіонери без досвіду роботи в Києві - читайте в матеріалі Styler.
На яку роботу можуть влаштуватися пенсіонери в Києві
Згідно з даними великих сайтів з пошуку роботи, у людей "за 60" сьогодні є непогані шанси влаштуватися на пристойну заробітну платню.
Транспортна сфера
Чи не найчастіше пенсіонерам без досвіду роботи в Києві пропонують працювати водіями.
Наприклад, водію таксі на нове авто компанії для роботи в Bolt і Uber готові платити від 15 до 35 тисяч гривень. А деякі - навіть до 40 тисяч!
Від 20 до 30 тисяч можуть отримувати експедитори. Але для цього треба мати власне авто.
Сфера обслуговування
У сфері обслуговування також є пропозиції роботи в Києві для пенсіонерів.
Наприклад, літнім баристам готові платити від 15 до 30 тисяч гривень.
Також від 25 до 45 тисяч можуть отримувати кур'єри. Однак в більшості вакансій вимагається наявність власного транспорту.
Менеджерам з продажу готові платити за роботу від 15 до 30 тисяч гривень.
Дизайн
Також пенсіонери без досвіду можуть опанувати таку творчу професію, як графічний дизайнер. Заробітна плата в діапазоні від 10 до 30 тисяч гривень.
Будівництво
Не так часто, але все ж пропонують пенсіонерам працювати у сфері будівництва.
Наприклад, різноробу, який буде виконувати різні ландшафтні й земельні роботи, готові платити до 30 тисяч гривень.
Також від 18 до 30 тисяч гривень можуть отримувати столяри.
Пенсіонери без досвіду можуть знайти роботу в Києві (фото: Freepik)
Але навіть 30 тисяч для пенсіонерів у столиці - це не стеля.
Сьогодні на сайтах з пошуку роботи можна знайти пропозиції, де з/п сягає 60 тисяч гривень! Пропонуємо топ-10 найбільш оплачуваних вакансій для літніх людей з сайту Work.ua:
- водій-експедитор вантажного автомобіля-рефрижератора - з/п від 20 до 60 тисяч гривень
- керівник бізнес-проєкту - з/п від 30 до 90 тисяч гривень
- рієлтор, агент з продажу та оренди нерухомості - з/п від 40 до 90 тисяч гривень
- кур'єр Glovo - з/п 50 тисяч гривень
- водій-міжнародник (кат. D, Е) - з/п від 40 до 50 тисяч гривень
- автомеханік, майстер з ремонту автомобільної техніки - з/п від 25 до 50 тисяч гривень
- системний адміністратор - з/п від 38 до 50 тисяч гривень
- автомаляр - з/п від 30 до 50 тисяч гривень
- майстер-перукар, колорист, барбер - з/п від 24 до 60 тисяч гривень
- проєктувальник (ОВ і ВК) - з/п від 25 до 60 тисяч гривень
Раніше ми писали про 10 найбільш затребуваних професій в Україні.