RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вы потеряли пенсионное удостоверение: что делать и куда обращаться в таком случае

Как обновить пенсионное удостоверение (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Может случиться так, что по невнимательности вы потеряете пенсионное удостоверение или по какой-либо другой причине оно станет недействительным. Однако его можно восстановить, если знать, куда обращаться.

Что нужно сделать в случае потери пенсионного удостоверения - читайте ниже в материале Styler.

Когда удостоверение можно заменить

Новое удостоверение по заявлению получателя пенсии выдается по следующим основаниям:

  • старое удостоверение стало непригодным
  • удостоверение было потеряно
  • вам назначили другой вид пенсии
  • изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства

Сотрудник органа соцзащиты обязательно сделает отметку о том, что вы меняли пенсионное удостоверение.

Как заменить пенсионное удостоверение

Для этого необходимо подать в сервисный центр Пенсионного фонда соответствующее заявление и документы. Среди них:

  • фото
  • образец подписи для электронного пенсионного удостоверения
  • документ, удостоверяющий личность или полномочия лица как представителя
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНУКПН и имеют соответствующую отметку в паспорте

Куда нужно обращаться за новым удостоверением

Для получения нового документа обратитесь в сервисный центр ПФУ или отделение банка, если хотите получить электронное удостоверение.

В заявлении на получение обновленного документа вы укажете место его получения, потому туда и будете обращаться.

Как в Украине изменятся пенсии

Те категории пенсионеров, которые получают выплаты от государства по законам "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" могут рассчитывать на увеличение выплат.

То есть речь идет о госслужащих, работниках органов местного самоуправления, народных депутатах и ученых.

Планируется увеличение пенсии на 19,7%. Размер доплат будет индивидуальным, будет начисляться автоматически и зависеть от суммы выплат, получаемых пенсионером. Чем выше пенсия, тем выше доплата.

Таким образом, кому-то могут повысить пенсии на 100 грн, кому-то - на 1 000 грн.

Раньше мы писали, где украинские пенсионеры могут найти работу с хорошей зарплатой.

Читайте также, на сколько повысили выплаты еще работающим пенсионерам.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПенсииПенсионный фонд Украины