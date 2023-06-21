Ви втратили пенсійне посвідчення: що робити та куди звертатися в такому разі

Може трапитися так, що через неуважність ви загубите пенсійне посвідчення чи з будь-якої іншої причини воно стане не дійсним. Однак його можна поновити, якщо знати, куди звертатися.

Що потрібно зробити в разі втрати пенсійного посвідчення - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли посвідчення можна замінити

Нове посвідчення за заявою одержувача пенсії видається за таких підстав:

старе посвідчення стало непридатним

посвідчення було втрачене

вам призначили інший вид пенсії

змінилися обставини здійснення опіки та піклування

Співробітник органу соцзахисту обов'язково зробить відмітку про те, що ви змінювали пенсійне посвідчення.

Як замінити пенсійне посвідчення

Для цього вам потрібно подати в сервісний центр Пенсійного фонду відповідну заяву та документи. Серед них:

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зразок підпису для електронного пенсійного посвідчення

документ, що посвідчує особу чи повноваження особи як представника

реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП і мають відповідну відмітку в паспорті

Куди потрібно звертатися по нове посвідчення

Для того, щоб отримати новий документ, зверніться до сервісного центру ПФУ чи відділення банку, якщо хочете отримати електронне посвідчення.

У заяві на отримання поновленого документа ви вкажете місце його отримання, тому туди й будете звертатися.

Як в Україні зміняться пенсії

Ті категорії пенсіонерів, які отримують виплати від держави за законами "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", можуть розраховувати на збільшення виплат.

Тобто йдеться про держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів і науковців.

З 1 липня планується збільшення пенсій на 19,7%. Розмір доплат буде індивідуальним, нараховуватиметься автоматично і залежатиме від суми виплат, які отримує пенсіонер. Чим вища пенсія, тим вища доплата.

Таким чином комусь можуть підвищити пенсії на 100 грн, комусь - на 1 000 грн.