Вы потеряли пенсионное удостоверение: что делать и куда обращаться в таком случае
Может случиться так, что по невнимательности вы потеряете пенсионное удостоверение или по какой-либо другой причине оно станет недействительным. Однако его можно восстановить, если знать, куда обращаться.
Что нужно сделать в случае потери пенсионного удостоверения - читайте ниже в материале Styler.
Когда удостоверение можно заменить
Новое удостоверение по заявлению получателя пенсии выдается по следующим основаниям:
- старое удостоверение стало непригодным
- удостоверение было потеряно
- вам назначили другой вид пенсии
- изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства
Сотрудник органа соцзащиты обязательно сделает отметку о том, что вы меняли пенсионное удостоверение.
Как заменить пенсионное удостоверение
Для этого необходимо подать в сервисный центр Пенсионного фонда соответствующее заявление и документы. Среди них:
- фото
- образец подписи для электронного пенсионного удостоверения
- документ, удостоверяющий личность или полномочия лица как представителя
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНУКПН и имеют соответствующую отметку в паспорте
Куда нужно обращаться за новым удостоверением
Для получения нового документа обратитесь в сервисный центр ПФУ или отделение банка, если хотите получить электронное удостоверение.
В заявлении на получение обновленного документа вы укажете место его получения, потому туда и будете обращаться.
Как в Украине изменятся пенсии
Те категории пенсионеров, которые получают выплаты от государства по законам "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" могут рассчитывать на увеличение выплат.
То есть речь идет о госслужащих, работниках органов местного самоуправления, народных депутатах и ученых.
Планируется увеличение пенсии на 19,7%. Размер доплат будет индивидуальным, будет начисляться автоматически и зависеть от суммы выплат, получаемых пенсионером. Чем выше пенсия, тем выше доплата.
Таким образом, кому-то могут повысить пенсии на 100 грн, кому-то - на 1 000 грн.
Раньше мы писали, где украинские пенсионеры могут найти работу с хорошей зарплатой.
Читайте также, на сколько повысили выплаты еще работающим пенсионерам.