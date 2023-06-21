Вы потеряли пенсионное удостоверение: что делать и куда обращаться в таком случае

Может случиться так, что по невнимательности вы потеряете пенсионное удостоверение или по какой-либо другой причине оно станет недействительным. Однако его можно восстановить, если знать, куда обращаться.

Что нужно сделать в случае потери пенсионного удостоверения - читайте ниже в материале Styler.

Когда удостоверение можно заменить

Новое удостоверение по заявлению получателя пенсии выдается по следующим основаниям:

старое удостоверение стало непригодным

удостоверение было потеряно

вам назначили другой вид пенсии

изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства

Сотрудник органа соцзащиты обязательно сделает отметку о том, что вы меняли пенсионное удостоверение.

Как заменить пенсионное удостоверение

Для этого необходимо подать в сервисный центр Пенсионного фонда соответствующее заявление и документы. Среди них:

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образец подписи для электронного пенсионного удостоверения

документ, удостоверяющий личность или полномочия лица как представителя

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНУКПН и имеют соответствующую отметку в паспорте

Куда нужно обращаться за новым удостоверением

Для получения нового документа обратитесь в сервисный центр ПФУ или отделение банка, если хотите получить электронное удостоверение.

В заявлении на получение обновленного документа вы укажете место его получения, потому туда и будете обращаться.

Как в Украине изменятся пенсии

Те категории пенсионеров, которые получают выплаты от государства по законам "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" могут рассчитывать на увеличение выплат.

То есть речь идет о госслужащих, работниках органов местного самоуправления, народных депутатах и ученых.

Планируется увеличение пенсии на 19,7%. Размер доплат будет индивидуальным, будет начисляться автоматически и зависеть от суммы выплат, получаемых пенсионером. Чем выше пенсия, тем выше доплата.

Таким образом, кому-то могут повысить пенсии на 100 грн, кому-то - на 1 000 грн.