Ви точно цього не знали: хто такий аксолотль насправді та чому його майбутнє під загрозою

Аксолотль - особлива істота, яка зберігає свою дитячу зовнішність протягом усього життя. Проте, через забруднення середовища та знищення природних місць проживання, цей вид опинився під загрозою зникнення.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, якими особливими здібностями володіє аксолотль і чому він опинився на межі існування.

Унікальність виду

Axolotl - це слово з мови науатль, якою розмовляли ацтеки, і яке сьогодні використовують близько 1,5 мільйонів людей. Ці тварини названі на честь ацтекського бога Ксолотля, який, за легендою, перетворювався на саламандру.

Аксолотлі - це амфібії, як і жаби. Вони відкладають яйця у воду, з яких вилуплюються личинки. На відміну від інших амфібій, які згодом виходять на сушу, аксолотлі залишаються у воді протягом усього життя, зберігаючи свій юнацький вигляд.

Аксолотль-альбінос, що мешкає в неволі (фото: Вікіпедія)

Аксолотль звичайний, дикий вид (фото: Вікіпедія)

Вони мають зовнішні зябра, які дозволяють їм дихати у воді. У природі аксолотлі зустрічаються тільки в озері Сочимилько, яке розташоване в Мехіко. Це унікальне озеро зі злегка солонуватою водою, де аксолотлі жили серед плавучих островів, створених місцевим населенням, понад 1000 років тому.

Аксолотлі стикаються з кількома серйозними проблемами. Мехіко розвивався, і разом з тим зросла потреба у воді, що призвело до використання насосів і труб, які поступово перетворили озеро на забруднений ставок. Через погану якість води постраждали всі водні тварини, але найбільше - амфібії, які дихають через шкіру.

Озеро Сочімілько, Мехіко (фото: Вікіпедія)

Зовнішні зябра аксолотля (фото: Вікіпедія)

Унікальні здібності до регенерації

Аксолотль відомий своєю унікальною здатністю до регенерації, яка дозволяє йому відновлювати втрачені кінцівки, хвіст, внутрішні органи і навіть частини головного мозку. Це пов'язано з наявністю плюрипотентних клітин, які можуть перетворюватися на будь-які типи клітин організму, що робить аксолотля цікавим для досліджень в області регенерації.

Проте ця здатність має певні обмеження. Наприклад, кінцівка не відновиться, якщо її видалити разом з лопаткою і ключицею. Хвіст не зросте знову, якщо його відрізати біля основи, а око не відновиться, якщо його видалити повністю. Крім того, аксолотлі, які пройшли метаморфоз в амбістому, втрачають здатність до регенерації.

Аксолотлі, які хворі на лейкізм, тобто мають меншу пігментацію, ніж зазвичай (фото: Вікіпедія)

Аксолотль у зоомагазині, варіанти забарвлення (фото: Вікіпедія)

Популярність аксолотлів

Аксолотлі, які колись захопили уяву ацтеків і стали важливою частиною їх культури, отримали визнання в сучасному світі. На початку 21 століття вони стали ще більш відомими: їх зображення можна знайти на банкноті в 50 песо, у відеоіграх, таких як Minecraft, а також у популярних фільмах, як персонаж Беззубик із "Як приручити дракона".

Їх популярність також зросла завдяки соціальним мережам, де активно обговорюють фотографії та відео аксолотлів, особливо рожевих. Їх популярність у ролі домашніх тварин не шкодить диким популяціям. Однак це може створити враження, що ці тварини не перебувають під загрозою, хоча це не так.

Плямиста форма дикого типу (фото: Вікіпедія)

Варіації забарвлення аксолотлів (фото: Вікіпедія)

Домашні аксолотлі, яких продають у зоомагазинах, відрізняються від своїх диких родичів. У природі вони зазвичай темного кольору, тоді як домашні можуть бути рожевими, білими, синіми або іншими рідкісними варіантами.

Однак ці домашні аксолотлі не можуть вирішити проблему зникнення виду, оскільки їх генетична різноманітність дуже обмежена, і вони навряд чи виживуть у складних умовах озера Сочимилько.

Дика форма аксолотля (фото: Вікіпедія)

Проблеми диких аксолотлів

Аксолотлі стикаються з серйозними проблемами. За даними Міжнародного союзу охорони природи, на 2019 рік у природі залишалося від 50 до 1000 особин, і їх кількість зменшується.

Основні причини цього - розвиток туризму та житлового будівництва, забруднення від сільського господарства та промисловості, а також інвазивні риби, які поїдають ікру і конкурують з аксолотлями за їжу.

Щоб врятувати цих унікальних істот, уряд Мексики та різні некомерційні організації працюють над відновленням їх середовища. Вони створюють плавучі острови з водних рослин та дерева для очищення забрудненої води.

Також деякі туристичні компанії організовують екскурсії по відновлених територіях. Доходи від цих турів використовуються для підтримки проектів з охорони аксолотлів.

Озеро Сочимилько - єдине природне місце проживання аксолотлів, що залишилося (фото: Вікіпедія)

Амбістоми після перетворення, дорослі особини (фото: Вікіпедія)