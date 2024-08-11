Світло тут ні до чого: що насправді приваблює комах?

Питання про те, чому комахи летять до найближчого джерела світла давно хвилює вчених. Раніше існувало багато теорій такої поведінки, але результати нового дослідження показали, що жодна з них не відповідає дійсності.

Нове дослідження

Вночі часто можна побачити метеликів та інших комах, які кружляють навколо ліхтарів. Нове дослідження, опубліковане 30 січня цього року в журналі Nature Communications показало, що причини такої поведінки зовсім не такі, як люди думали раніше. Вчені виявили, що комахи не просто летять до світла, як вважається, а потрапляють у сплутані круги навколо нього.

Щоб спостерігати за комахами, дослідники використовували спеціальні камери та інфрачервоне освітлення. Вони з’ясували, що комахи літали навколо світла, повернувшись до нього спинами, до того ж робили дивні рухи.

Як штучне світло впливає на комах

Коли штучне освітлення не заважає, нічні комахи повертаються спиною у бік найяскравішого освітлення, зазвичай це зоряне небо.

Цей еволюційний трюк допомагає їм розуміти, де верх і зберігати рівновагу під час нічних польотів. Однак, коли комахи пролітають повз штучне джерело світла, вони дезорієнтуються, адже вважають, що саме там знаходиться небо. Про це повідомив співавтор дослідження, ентомолог Семюель Фабіан.

Орієнтування на близьке світло

Дослідники проаналізували сотні уповільнених відеороликів з поведінкою метеликів, молі, бджіл, ос, бабок та інших комах. Виявилося, що вони не привертаються до далекого світла, а тільки до близького. Переважна більшість піддослідних нахиляли спину до світла, навіть якщо це заважало безперервному польоту.

"Можливо, коли люди помічають їх, наприклад, біля ліхтарів на ґанку або вуличного ліхтаря, здається, що вони летять прямо на них, але це не так", - сказав у пресрелізі співавтор дослідження та науковий співробітник- Флоридського музею Яш Сонді.

Інші теорії про дивну поведінку

Раніше було кілька теорій, чому комахи хаотично літають навколо світла. Одна з ідей була, що їх приваблює тепло, або що світло здається їм виходом з печер або інших обмежених просторів. Інша теорія стверджувала, що комахи плутають світло з місяцем, який вони використовують для орієнтації.

Однак, оскільки комахи не просто летять на світло, і ця поведінка спостерігається навіть у тих, хто не мігрує і не використовує орієнтири, ці теорії більше не можуть вважатися правдивими.

Науковий робітник із Корнеллського університету Джейсон Домбровскі зазначив, що через труднощі роботи з маленькими, швидкими та непередбачуваними комахами було важко знайти точне пояснення. Результати нових досліджень відкрили багато нової інформації про цих маленьких істот і змусили науковців відкинути старі теорії.