Ви ще не прикрасили ялинку? А ця сім'я встановила світовий рекорд за кількістю ялинок в одному домі

Сім'я Єромінів з німецького міста Рінтельн - справжні новорічні рекордсмени. Вони прикрасили свій будинок 605 ялинками та використали 120 тисяч прикрас, тисячі різдвяних фігурок та 50 тисяч лампочок. І це вже сьомий рекорд родини з 2017 року.

За словами голови сімейства Томаса Єроміна, процес прикрашання ялинок для нього діє як заспокійливе. Тому ялинки займають тепер увесь будинок і стоять навіть у туалеті.

"Це просто неймовірно!" - ділиться своїми враженням Томас, який разом з родиною встановив такий цікавий рекорд.

Спочатку прикрашанням ялинок захоплювався тільки Томас, а згодом до нього приєдналася дружина Сюзанна.

"У якийсь момент Том виявив свій ентузіазм до прикрашання, а потім почав купувати все більше і більше ялинкових прикрас і не зупинився досі. Мені довелося до цього звикнути, але тепер мені це також дуже подобається", - каже жінка.

У будинку можна побачити купу різних ялинок - від звичайних та класичних до нестандартних й тематичних, які присвячені відомим персонажам або футболу.

Варто зазначити, що ця сім'я вже не вперше встановлює рекорд. Перший був 2017 року і щороку до 2021 вони перевершували себе, щоб отримати нове досягнення. Згодом вони стали рекордсменами у 2023 році, коли в їхньому будинку було 555 ялинок. Томас казав, що можливості вичерпані й напевно це стане останнім рекордом.

Однак цього року вони все ж таки ще раз перевершили себе і встановили 605 ялинок. За словами Сюзанни, завжди є якесь місце - кімната, куток, стеля або стіни.