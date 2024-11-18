Химерний готель у формі птаха попав в Книгу рекордів Гіннеса: чому та як він виглядає

Рікардо Кано Гвапо Тан вирішив побудувати готель, який буде вражати усіх туристів. І йому це вдалося, бо його будівля має форму…півня. Крім того, цей готель внесено до книги рекордів Гіннеса, як найбільша будівля у світі у формі птаха.

Що це за готель, де він знаходиться та як виглядає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Будівля у формі гігантського птаха знаходиться у тихому містечку Кампуестохан, в Західному Негрос, на Філіппінах. Це місце для відпочинку на курорті Campuestohan Highland дуже непросте і побудоване за авторським проєктом власника готелю.

"Я мрійник і хотів створити щось неймовірне. У мене було бачення створити щось з вау-фактором, що справді може залишити відбиток захоплення у публіки", - сказав Рікардо Кано Гвапо Тан.

Він запустив свій проєкт і на планування та концептуалізацію пішло 6 місяців. Будівництво розпочали 10 червня 2023 року.

У готелі-півні є 15 номерів з кондиціонерами, великими зручними ліжками, великими телевізорами та гарячим душем. Номері відмінно підходять для відпочинку парою, з друзями або з сім'єю.

Готель у формі півня (фото: guinnessworldrecords)

Проєктування будівлі унікальної форми виявилося складним завданням, бо будівля мала протистояти штормам та тайфунам, які дуже поширені в регіоні. Однак за 456 днів будівництво було завершено.

"Наш регіон має дичину, яка надає роботу мільйонам людей на Філіппінах. Якщо ви подивитеся на півня, він виглядає спокійним, владним, імпозантним та сильним, що відображає наших людей", - так Рікардо пояснив, чому саме цього птаха обрав.

Він додав, що півень може протистояти сильним вітрам і тиску з боку інших півнів. І саме таке ставлення у людей до стійкості та до швидкого одужання від будь-яких життєвих труднощів.

Землю під готель купила дружина Рікардо, Ніта, ще багато років тому. У 2010 площадка була розчищена. І попри відсутність в регіоні пристойної дороги та електрики, Рікардо почав будувати там курорт.

Готель у формі півня (фото: guinnessworldrecords)

Сьогодні курорт може похвалитися величезним басейном з хвилями, великим рестораном, кафе, трьома плавальними басейнами, готельними номерами, будиночками з боніта, сотнями динозаврів і фігурками з мультфільмів/Marvel і, звичайно, найбільшою будівлею у формі курки. Останнє вже стає визначною пам'яткою, чим пишається як сім'я Рікардо, так і жителі регіону.

"Я відчуваю гордість і приниження водночас. Я пишаюся тим, що помістив свою провінцію та рідну країну до Книги рекордів Гіннеса. А принижений через бідне виховання, коли мені довелося працювати чистильником взуття, щоб заробити на життя та ходити до школи. Я зробив так, щоб моя родина, моя провінція та моя країна пишалися", - додав Рікардо.

Рікардо та його родина (фото: guinnessworldrecords)