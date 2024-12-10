Вы еще не украсили елку? А эта семья установила мировой рекорд по количеству елок в одном доме

Семья Ереминов из немецкого города Ринтельн - настоящие новогодние рекордсмены. Они украсили свой дом 605 елками и использовали 120 тысяч украшений, тысячи рождественских фигурок и 50 тысяч лампочек. Это уже седьмой рекорд семьи с 2017 года.

По словам главы семейства Томаса Еромина, процесс украшения елок для него действует как успокаивающее. Потому елки занимают теперь весь дом и стоят даже в туалете.

"Это просто невероятно!" - делится своими впечатлениями Томас, который вместе с семьей установил такой интересный рекорд.

Сначала украшением елок увлекался только Томас, а впоследствии к нему присоединилась жена Сюзанна.

"В какой-то момент Том проявил свой энтузиазм к украшению, а затем начал покупать все больше и больше елочных украшений и не остановился до сих пор. Мне пришлось привыкнуть к этому, но теперь мне это тоже очень нравится", - говорит женщина.

В доме можно увидеть кучу разных елок - от обычных и классических до нестандартных и тематических, которые посвящены известным персонажам или футболу.

Стоит отметить, что эта семья уже не в первый раз устанавливает рекорд. Первый был 2017 и ежегодно до 2021 они превосходили себя, чтобы получить новое достижение.

Впоследствии они стали рекордсменами в 2023 году, когда в их доме было 555 елок. Томас говорил, что возможности исчерпаны и, наверное, это станет последним рекордом.

Однако в этом году они все-таки еще раз превзошли себя и установили 605 елок. По словам Сюзанны, всегда есть какое-то место - комната, уголок, потолок или стены.