Не такі корисні, як всі думають. Названо популярні овочі, в яких найменше клітковини

Для чого потрібна клітковина?

За словами експерта, клітковина необхідна для здорового мікробіому, який відповідає за імунітет.

"Є класне дослідження про мікробіом. Воно довело, що потрібно протягом тижня з'їдати більше ніж 30 рослинних продуктів. До рослинних продуктів належать всі види круп, всі види бобових, всі види зелені, всі види листя салату, фрукти, ягоди, овочі, горіхи, насіння. Тобто по факту не складно набрати, якщо з кожної категорії в нас є три-чотири продукти протягом тижня", - пояснила Крупкіна.

Огірки та помідори містять помірну кількість клітковини, тому не є основними її джерелами. Зокрема, містять таку кількість:

огірки - 100 г містять близько 0,5 г клітковини, особливо якщо їх їсти зі шкіркою

помідори - у 100 г мають близько 1,5 г клітковини

Хоча ці овочі є корисними для травлення, для досягнення рекомендованої добової норми клітковини (25-30 г для дорослих) важливо включати в раціон й інші продукти, багаті клітковиною, такі як овочі, фрукти, цільнозернові продукти та бобові.

"Якщо ви їсте тільки огірки й помідори, і при цьому ви не їсте нормальну кількість фруктів, зелені, не їсте крупи, бобові, ви не добираєте клітковини", - додала нутриціолог.

Чи міститься клітковина у консервації?

Консервація - це джерела овочів, які мають найменшу кількість клітковини. Тому важливо регулярно їсти свіжі овочі та фрукти.

Взимку та на початку весни зі свіжих овочів можна купувати білокачанну чи фіолетову капусту. Можна знайти заморожені овочі.

Клітковину можна отримати не тільки з овочів, а й з цільнозернових продуктів. Сюди відноситься гречка, спельта, кіноа, амарант та різні крупи. Жменька горішків теж містить клітковину.

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