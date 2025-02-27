Наситять організм енергією. Чотири види продуктів, які потрібно їсти на початку весни

З приходом весни організм потребує особливої підтримки, адже після зимових місяців йому не вистачає вітамінів і мікроелементів. Щоб відновити сили, варто додати в раціон продукти, які допоможуть зміцнити імунітет, покращити загальне самопочуття та зарядити енергією.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла нутриціологиня, хелс-коуч і засновниця школи Mindful eating Катерина Крупкіна.

Які продукти їсти

Цільнозернові

Експерт розповіла, щоб наситити організм вітамінами, варто обирати цільнозернові продукти. Сюди відноситься рис нешліфований, гречка, макарони з твердих сортів пшениці, а ще можна картоплю.

Овочі

Перший варіант - це заморожені овочі, там є мікси. І це круто, що це мікси, тобто ми їмо різні джерела. Можна купляти в холодну пору моркву, буряк, білокачанну капусту. Це все бюджетні способи.

Фрукти

За словами нутриціолога, корисно, якщо є в раціоні ківі - це джерело вітаміну С, один фрукт закриває добову потребу мікроелемента.

Тоді як банан - це вітамін B6 і магнію, який допомагає належно працювати нервові системі.

Білки

Також не варто забувати про білки. Джерелом корисних білків є оселедець чи скумбрія, вони набагато дешевші, ніж лосось.

"Це жирна риба, там є омега-3, яка нам потрібна. Далі можна купити курку, яйця, і будуть вже різні види білка. Можна ще, до речі, якесь рослинне джерело білка додати. Або щось з бобових", - йдеться у повідомленні.

Можна також купляти насіння льону та додавати до салатів.

Корисні звички, які варто ввести на початку весни

Включення більше води

Після холодної зими важливо підтримувати водний баланс, тому пийте більше води, зеленого чаю або води з лимоном.

Сніданок як обов’язковий прийом їжі

Вранці організм потребує енергії. Додайте до сніданку вівсянку, йогурт з ягодами, яйця або зелений смузі для підвищення активності.

Весна - чудовий час для детоксу. Скоротіть вживання солодощів, фастфуду та смажених продуктів на користь натуральних.

Для покращення роботи шлунково-кишкового тракту в раціон можна включити кисломолочні продукти, кефір або йогурт.

Регулярні перекуси

Замість чіпсів чи солодощів обирайте корисні перекуси - фрукти, горіхи чи насіння, щоб не переїдати на основних прийомах їжі.

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