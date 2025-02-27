Ніколи не поєднуйте цю їжу! Які комбінації тільки зашкодять організму?

Правильне поєднання продуктів має велике значення для засвоєння поживних речовин та загального стану здоров’я. Є певні продукти, які поєднувати не варто, бо зашкодите організму.

Нутриціологиня, хелс-коуч Катерина Крупкіна розповіла в інтерв'ю РБК-Україна , які комбінації варто уникати, щоб не нашкодити організму.

Основні невдалі поєднання

Кисломолочні продукти та м’ясо

Поєднання цих продуктів погіршує засвоєння заліза з м’яса, що може призвести до дефіциту цього важливого мікроелемента. Якщо хочете отримати максимум користі, краще вживати їх окремо.

Алкоголь і жирна або вуглеводна їжа

"Коли ми вживаємо алкоголь, печінка зайнята його детоксикацією, а не переробкою жирів та вуглеводів", - пояснила Крупкіна.

Це може призвести до поганого травлення, відчуття важкості та навіть до накопичення жиру.

Що поєднувати корисно?

Є й вдале поєднання продуктів, що сприяє кращому засвоєнню корисних речовин:

Зелень та печінка

Ці продукти допомагають організму отримати більше заліза.

Вітамін D та К2

Саме вони підтримують здоров’я кісток. Наприклад, вітамін D міститься у печінці тріски, а К2 - у сирах.

Крупкіна зазначає, що розуміння правильних комбінацій продуктів допоможе уникнути проблем із засвоєнням поживних речовин та покращити самопочуття.

"Просто звертайте увагу на те, як ваш організм реагує на певні продукти, і ви швидко зрозумієте, які поєднання вам підходять найкраще", - додала експерт.

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