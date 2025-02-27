Ніколи не поєднуйте цю їжу! Які комбінації тільки зашкодять організму?
Правильне поєднання продуктів має велике значення для засвоєння поживних речовин та загального стану здоров’я. Є певні продукти, які поєднувати не варто, бо зашкодите організму.
Нутриціологиня, хелс-коуч Катерина Крупкіна розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, які комбінації варто уникати, щоб не нашкодити організму.
Основні невдалі поєднання
Кисломолочні продукти та м’ясо
Поєднання цих продуктів погіршує засвоєння заліза з м’яса, що може призвести до дефіциту цього важливого мікроелемента. Якщо хочете отримати максимум користі, краще вживати їх окремо.
Алкоголь і жирна або вуглеводна їжа
"Коли ми вживаємо алкоголь, печінка зайнята його детоксикацією, а не переробкою жирів та вуглеводів", - пояснила Крупкіна.
Це може призвести до поганого травлення, відчуття важкості та навіть до накопичення жиру.
Що поєднувати корисно?
Є й вдале поєднання продуктів, що сприяє кращому засвоєнню корисних речовин:
Зелень та печінка
Ці продукти допомагають організму отримати більше заліза.
Вітамін D та К2
Саме вони підтримують здоров’я кісток. Наприклад, вітамін D міститься у печінці тріски, а К2 - у сирах.
Крупкіна зазначає, що розуміння правильних комбінацій продуктів допоможе уникнути проблем із засвоєнням поживних речовин та покращити самопочуття.
"Просто звертайте увагу на те, як ваш організм реагує на певні продукти, і ви швидко зрозумієте, які поєднання вам підходять найкраще", - додала експерт.
Вам буде цікаво прочитати
- Чому людям важко змінити своє харчування?
- Чи працює для схуднення інтуїтивне харчування?
- 5 "дурних" міфів про вуглеводи, в які не варто більше вірити.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.