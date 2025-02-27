Чи справді сніданок - обов'язковий прийом їжі? З'явилась остаточна відповідь

Сніданок часто називають найважливішим прийом їжі дня для насичення організму енергією. Однак, такої думки дотримуються не всі. Чи справді сніданок такий важливий?

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла нутриціологиня, хелс-коуч і засновниця школи Mindful eating Катерина Крупкіна.

Чи обов'язково снідати?

За словами експерта, все залежить від обставин. Зокрема, якщо людина не має часу на сніданок і біжить на роботу або просто п'є каву з молоком, то треба впроваджувати сніданок.

Важливо пам'ятати, якщо людина має поживний сніданок вранці, то їй легше контролювати апетит протягом дня, не переїдати ввечері, це впливає на гормональну систему.

"Є люди, які не можуть фізіологічно їсти вранці. Може, за всю мою практику була одна така пацієнтка, яку вранці нудило. Як можна змусити людину їсти, коли її нудить? Ми робимо якусь паузу, дві-три години після сну і їмо, коли вона вже готова до прийому їжі", - пояснила Крупкіна.

Однак, у всіх інших обставинах важливо додати сніданок у свій раціон.

Часто люди через лінь не хочуть витрачати час зранку. Однак, якщо поступово впроваджувати сніданок, то ви будете краще себе почувати і зменшиться кількість переїдань.

Які продукти корисно їсти зранку

Додамо, що для здорового сніданку важливо вибирати продукти, які надають енергію та забезпечують організм необхідними поживними речовинами. Ось кілька варіантів:

цільнозернові каші (вівсянка, гречка, пшоно) - багаті на вітаміни, мінерали та клітковину

йогурт або кефір - джерела пробіотиків, які підтримують здоров’я травної системи

яйця - багаті на білки та корисні жири, що сприяють відчуттю ситості та енергії

фрукти - багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти

авокадо - містить корисні мононенасичені жири, вітаміни E та K, а також калій

горіхи та насіння - забезпечують організм корисними жирами, білками та мікроелементами

зелені листові овочі (шпинат, рукола) - багаті на вітаміни та мінерали, ідеально підходять для салатів

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