Ви будете вражені раціоном кота, який дожив до 38 років

Крем Пафф їв бекон та пив вино

Кіт на ім'я Крем Пафф із Техасу увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший у світі - він прожив 38 років і 3 дні. Його довголіття не можна пояснити звичайним кормом чи ветеринарним дивом. Найдивовижніше в цій історії - щоденний раціон, який суперечить усім порадами ветеринарів.

Creme Puff (Крем Пафф) народився 3 серпня 1967 року і помер 6 серпня 2005-го. Він належав Джейку Перрі з Остіну, Техас. Господар не вперше дивував світ: інший його кіт - Гранпа Рекс Аллен - прожив 34 роки. Тобто Перрі явно щось знав про котяче довголіття.

Крем Пафф - кіт змішаного забарвлення табі й саме він отримав заслужений титул "найстарішого кота в історії" від Книги рекордів Гіннеса.

За словами Перрі, окрім сухого комерційного корму для котів, його пухнасті улюбленці отримували й іншу їжу.

Обидвом рекордсменам давали домашній сніданок з яєць, індичого бекону, броколі, кави з вершками. І найцікавіше - кожних два дні коти отримували повну піпетку червоного вина, щоб "розкрутити кровообіг в артеріях".

Цей раціон відверто вражає, адже згідно з багатьма дослідженнями, середня тривалість життя кота становить 11-15 років. Звісно, багато залежить від породи, обставин, харчування, умов життя. Є випадки, коли коти доживали до 20 років і більше.

Що ще впливало на її довголіття

За словами господаря, окрім дієти:

Усі коти жили з вільним доступом до двору

Вони мали багато іграшок і "розваг" для мозку

У будинку завжди лунала класична музика

Перрі спілкувався з кожним котом щодня

Ці чинники могли знизити рівень стресу у тварин, що теж критично для довголіття.

Чемпіонка Флоссі

Чинною чемпіонкою серед найстарших котів у світі є Флоссі, яка зараз живе в Англії й навіть працює на благо тварин - вона співпрацює з благодійною організацією "Захист котів", метою якої є пошук нових притулків для котів.

До речі, співробітники організації тільки нещодавно взнали (у 2022 році), скільки років має Флоссі. Вони переглянули ветеринарні записи та взнали, що кішка має вже 27 років. Зараз цій унікальній кішці вже 29 років і 5 місяців.

У Флоссі є конкурентка - Міллі зі Стокпорта, Англія. Її власниця, Леслі Грінхау нещодавно заявила, що Міллі вже відсвяткувала своє 30-річчя. Однак перша власниця Міллі вже померла і довести її справжній вік неможливо, тому ця кішка не попала до Книги рекордів Гіннеса.