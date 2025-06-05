Вы будете поражены рационом кота, который дожил до 38 лет

Крем Пафф ел бекон и пил вино

Кот по имени Крем Пафф из Техаса вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый в мире - он прожил 38 лет и 3 дня. Его долголетие нельзя объяснить обычным кормом или ветеринарным чудом. Самое удивительное в этой истории - ежедневный рацион, который противоречит всем советам ветеринаров.

Creme Puff (Крем Пафф) родился 3 августа 1967 года и умер 6 августа 2005-го. Он принадлежал Джейку Перри из Остина, Техас. Хозяин не впервые удивлял мир: другой его кот - Гранпа Рекс Аллен - прожил 34 года. То есть Перри явно что-то знал о кошачьем долголетии.

Крем Пафф - кот смешанного окраса таби и именно он получил заслуженный титул "самого старого кота в истории" от Книги рекордов Гиннеса.

По словам Перри, кроме сухого коммерческого корма для кошек, его пушистые любимцы получали и другую пищу.

Обоим рекордсменам давали домашний завтрак из яиц, индюшиного бекона, брокколи, кофе со сливками. И самое интересное - каждые два дня коты получали полную пипетку красного вина, чтобы "раскрутить кровообращение в артериях".

Этот рацион откровенно впечатляет, ведь согласно многим исследованиям, средняя продолжительность жизни кота составляет 11-15 лет. Конечно, многое зависит от породы, обстоятельств, питания, условий жизни. Есть случаи, когда коты доживали до 20 лет и более.

Что еще влияло на ее долголетие

По словам хозяина, кроме диеты:

Все коты жили со свободным доступом ко двору

Они имели много игрушек и "развлечений" для мозга

В доме всегда звучала классическая музыка

Перри общался с каждым котом ежедневно

Эти факторы могли снизить уровень стресса у животных, что тоже критично для долголетия.

Чемпионка Флосси

Действующей чемпионкой среди старейших котов в мире является Флосси, которая сейчас живет в Англии и даже работает на благо животных - она сотрудничает с благотворительной организацией "Защита котов", целью которой является поиск новых приютов для котов.

Кстати, сотрудники организации только недавно узнали (в 2022 году), сколько лет имеет Флосси. Они просмотрели ветеринарные записи и узнали, что кошке уже 27 лет. Сейчас этой уникальной кошке уже 29 лет и 5 месяцев.

У Флосси есть конкурентка - Милли из Стокпорта, Англия. Ее владелица, Лесли Гринхау недавно заявила, что Милли уже отпраздновала свое 30-летие. Однако первая владелица Милли уже умерла и доказать ее настоящий возраст невозможно, поэтому эта кошка не попала в Книгу рекордов Гиннеса.