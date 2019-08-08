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Готовьте мешки для денег: астролог назвал знаки Зодиака, которые преодолеют кризис

STYLERЖизнь    08.08.2019 - 06:28
Готовьте мешки для денег: астролог назвал знаки Зодиака, которые преодолеют кризис
Финансовый гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака ждет финансовый успех - астрологический прогноз от Павла Глобы

Астролог составил финансовый гороскоп, назвав трех представителей зодиакальных созвездий, которым планеты сулят невероятное везение и получение денежной прибыли в ближайшем будущем. Павел Глоба советует этим знакам Зодиака не расслабятся и уверенно идти к намеченной цели.

Овен

Представители этого знака отличаются несгибаемостью. И если им пришлось оказаться на пороге бедности, врожденное упорство, выносливость и терпение придут им на помощь в преодолении этого кризиса. Астролог считает, что ныне пик кризиса уже пройден и скоро пойдет обратный процесс. Вместо падения - снова путь наверх. Конечно же, он труднее, чем падение вниз. Но Овны умеют идти к намеченной цели, сжав зубы. Эксперт пророчит им скорый успех в преодолении кризиса.

Готовьте мешки для денег: астролог назвал знаки Зодиака, которые преодолеют кризис

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

Козероги невероятно трудолюбивы, но даже это качество не всегда помогает им быть на плаву. Если они попадают в финансовые неприятности, врожденный энтузиазм не позволяет представителям этого знака сидеть и плакаться кому-то в жилетку. Астролог предрекает, что Вселенная скоро вознаградит Козерогов за их труды. Возможно, кому-то достанется жилье в наследство.

Готовьте мешки для денег: астролог назвал знаки Зодиака, которые преодолеют кризис

Финансовый гороскоп 2019 (фото: fireinspire.com)

Рыбы

Рыбы способны построить успешный бизнес невероятно быстро. Но потребность в адреналине часто сподвигает их впутываться в рискованные операции, из-за чего они часто терпят крах. Тем не менее, у представителей этого созвездия есть одна фантастическая черта: они умеют находить себе друзей. Астролог утверждает, что именно помощь друзей поможет преодолеть им финансовый кризис.

К слову, ранее астролог назвал главных везунчиков и неудачников августа - кому звезды сулят грандиозный успех во всех начинаниях, а кто столкнется с различными препятствиями, которые помешают достижению желанных целей.

Напомним, недавно известный украинский астролог Влад Росс предупредил украинцев об опасном периоде в августе - возможно увеличение числа суицидов и дорожно-транспортных происшествий. Астролог советует воздержаться от рискованных мероприятий в эти дни.

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