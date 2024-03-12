Ветеринар розповів, чи можна собакам їсти рис та яка існує небезпека

Чи можна собакам давати рис

Собакам можна давати рис. Важливо пам'ятати, що не весь рис однаково корисний для вашого улюбленця.

Ветеринари можуть приписувати рис тваринам із розладом шлунку, адже він легко перетравлюється, швидко готується і містить мало клітковини.

Така м’яка дієта дозволяє тваринам швидко оговтатися після діареї.

Рис також може входити до складу кормів для собак.

Коричневий рис ніколи не призначають собакам, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Хворим собакам потрібен крохмаль, що міститься в білому рисі. Однак білий рис має вищий глікемічний індекс, ніж коричневий.

Коричневий рис важчий для перетравлення собакою, оскільки він менш оброблений і містить насіннєву оболонку. Проте саме в ній зберігаються поживні речовини.

Ветеринар Карлі Фокс розповів, що в білому рисі ця оболонка відсутня, тож він менш поживний.

Вуглеводи є важливою частиною раціону собаки, поряд з білками й жирами. Як і у випадку з людьми, надмірне споживання вуглеводів може призвести до збільшення ваги собаки.

Як часто можна їсти рис

Рис не є натуральним кормом для собак. Було показано, що він викликає розлад шлунка та інші проблеми з травленням. Собаки також можуть стати залежними від рису і перестати їсти свою звичайну собачу їжу.

Таку крупу як додаток до корму слід давати собаці не частіше двох-трьох разів на тиждень.

Рис не містить необхідних поживних речовин, які необхідні вашій собаці, щоб рости та залишатися здоровими.

Готуючи рис для тварини, потрібно відварити його у воді й не додавати жодних приправ, солі чи спецій, які можуть викликати розлад шлунку або навіть бути токсичними. Однак, перед тим, як вводити в раціон тварини рис, потрібно проконсультуватись з лікарем.