Ветеринар рассказал, можно ли собакам есть рис и какая существует опасность

Можно ли собакам давать рис

Собакам можно давать рис. Важно помнить, что не весь черт одинаково полезен вашему любимцу.

Ветеринары могут приписывать рис животным с расстройством желудка, ведь он легко переваривается, быстро готовится и содержит мало клетчатки.

Такая мягкая диета позволяет животным быстро прийти в себя после диареи.

Рис также может входить в состав кормов для собак.

Коричневый рис никогда не назначают собакам, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Больным собакам нужен крахмал, содержащийся в белом рисе. Однако белый рис имеет более высокий гликемический индекс, чем коричневый.

Коричневый рис более тяжел для переваривания собакой, поскольку он менее обработан и содержит семенную оболочку. Однако именно в нем хранятся питательные вещества.

Ветеринар Карли Фокс рассказал, что в белом рисе эта оболочка отсутствует, поэтому он менее питателен.

Углеводы являются важной частью рациона собаки наряду с белками и жирами. Как и в случае с людьми, чрезмерное потребление углеводов может привести к увеличению веса собаки.

Как часто можно есть рис

Рис не является натуральным кормом для собак. Было показано, что он вызывает расстройство желудка и другие проблемы с пищеварением. Собаки также могут стать зависимыми от риса и перестать есть свою обычную собачью пищу.

Такую крупу как добавку к корму следует давать собаке не чаще двух-трех раз в неделю.

Рис не содержит необходимых питательных веществ, которые необходимы вашей собаке, чтобы расти и оставаться здоровыми.

Готовя рис для животного, нужно отварить его в воде и не добавлять никаких приправ, соли или специй, которые могут вызвать расстройство желудка или даже быть токсичными. Однако, прежде чем вводить в рацион животного рис, нужно проконсультироваться с врачом.