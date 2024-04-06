Ветеринар розповіла, як часто потрібно водити тварину до лікаря

Якщо у вашому домі в'явилось цуценя або кошеня, то варто знати про правила догляду. Це живі тендітні тварини, які слід ростити з мінімальними помилками в утриманні, харчуванні та догляді. До того ж потрібно вчасно звертати до ветеринарного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт PetMD .

Як часто вести тварину до ветеринара

Ветеринар Ніколь Саважо розповіла, що вести цуценя до ветеринара потрібно чотири або більше разів протягом першого року життя.

Ранні візити мають важливе значення не лише для профілактики захворювань, але й для отримання вказівок щодо дресування, соціалізації та харчування.

Кількість візитів до ветеринара для цуценят може дещо відрізнятися залежно від того, які щеплення потрібні та чи збираєтеся ви стерилізувати тварину.

Перший візит до ветеринара відбудеться, коли собаці виповниться приблизно 8 тижнів.

Дорослих собак потрібно возити до ветеринара раз на рік, навіть якщо вони виглядають здоровими. Ветеринар проведе ретельний медичний огляд, щоб перевірити наявність будь-яких ознак хвороби, проблем із зубами або змін у поведінці.

Екстрений візит до ветеринара

Якщо вашій тварині погано, то потрібно негайно звернутися до ветеринара. За словами лікарі, такі симптоми є надзвичайними:

труднощі дихання

роздутий живіт

надмірна блювота або діарея

судоми

млявість

кровотеча

Тварини, які були підібрані на вулиці або в притулках, повинні обстежуватись не рідше одного разу в 3 місяці протягом перших двох років життя у нових власників.

Такі собаки та коти можуть бути носіями прихованих інфекцій, які довго себе ніяк не проявляють.

Власникам пухнастих вихованців з довгою шерстю або, навпаки, безшерстих крім лікаря, ще повинні звертатись до професіонала-грумера або дерматолога.

Як вибрати породу собак

Вивчіть, яку саме тварину ви хочете завести, щоб дізнатися, чи сумісна вона з вашим способом життя. Розгляньте різні види та породи і пов'язані з ними характеристики. Це особливо важливо для собак.

Фактори, які також потрібно враховувати:

рівень активності породи

здатність до навчання

наскільки вона голосна та дружелюбна до інших собак або кішок

Якщо у вас або у когось з членів вашої сім'ї є алергія, то дізнайтеся, чи може тварина нашкодити вам, чи близькій людині.