Турецький Bayraktar TB3 вперше знищив ціль лазерною ракетою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Defense Post .

Інженери компанії Baykar завершили черговий етап тестування свого флагманського палубного дрона. Під час вильоту безпілотник використав ракету CIRIT виробництва компанії Roketsan. Боєприпас вразив мішень із хірургічною точністю.

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Випробування проводили для перевірки здатності платформи вести вогонь на близьких дистанціях. Ракета стартувала з однозарядного контейнера.

Нове рішення дозволяє знищувати цілі, що потребують миттєвої реакції. Часто вони перебувають поза зоною досяжності звичайних мікробоєприпасів, але тепер Bayraktar TB3 заповнює цю прогалину в озброєнні.

Що відомо про ракету CIRIT

Вона має 70-міліметровий калібр та оснащена напівактивною лазерною головкою самонаведення. Це робить її ідеальним інструментом проти легкої бронетехніки та піхоти.

Дрон "бачить" ворога, лазер фіксує точку, а ракета летить точно в ціль. Система надійно працює навіть у складних погодних умовах, стверджують інженери. CIRIT ефективно поєднує низьку вартість із високою руйнівною силою.

Оновлений Bayraktar TB3

Bayraktar TB3 став логічним розвитком легендарного TB2. Проте нова модель значно потужніша і має складні крила. Це дозволяє базувати дрон на кораблях із короткою злітною смугою, таких як флагман TCG Anadolu.

Безпілотник має такі характеристики:

Максимальна злітна вага - 1450 кілограмів.

Корисне навантаження - до 280 кілограмів.

Двигун - турецький турбодизель PD170 від TEI.

Розмах крил - 14 метрів у розгорнутому стані.

Дрон може перебувати в повітрі понад добу. Він зданий виконувати розвідку та завдавати ударів далеко за межами видимості.

Baykar продовжує розширювати арсенал своїх апаратів. Окрім ракет CIRIT, TB3 зможе нести інтелектуальні боєприпаси сімейства MAM. Це робить його універсальним інструментом на полі бою.