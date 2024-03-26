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Ветеринар розповіла, чи можна котам пити молоко: ви будете здивовані

Чи можна котам пити молоко (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато власників вважають, що котам потрібно давати коров'яче молоко, проте це не так. Коров’яче молоко не підходить для котів з кількох причин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Рetmd.

Чому молоко шкідливе для котів

Ветеринарний лікар Сандра Мітчелл розповіла, що в міру дорослішання коти часто втрачають фермент, необхідний для правильного розщеплення молока.

Тоді в них розвивається непереносимість лактози - це стан, який буває і в людей.

Лікар зазначила, якщо після молока у кота почався розлад шлунка - це типова ознака непереносимості. Іншими симптомами можуть бути блювота, метеоризм і біль у животі.

Важливо, що не всі коти мають непереносимість лактози. 

Однак, ветеринар все ж закликає не давати котам молока. Все ому, що коров’яче молоко містить досить багато жиру, а коти, які живуть у квартирах, схильні до ожиріння.

Дозволяючи котам пити молоко на регулярній основі, ви просто додаєте жири та цукор до їхнього раціону. 

Варто пам'ятати, якщо ваш кіт любить молоко і не має непереносимості лактози, то чайна ложка молока один-два рази на тиждень не зашкодить.

Чи можна котам рослинні альтернативи молока

Вівсяне, соєве, мигдальне та кокосове молоко також не підходять для котів.

Деякі з цих молочних продуктів часто містять цукор, олії та загусники, які важко перетравлюються.

Експерт додала, що кошенята мають ферменти, що допомагають їм перетравлювати молоко мами-кішки. Щойно вони відучуються від маминого молока їхній організм поступово перестає виробляти ферменти, необхідні для його розщеплення.

Важливо, що те, що кошенята харчуються маминим молоком, не означає, що вони спокійно можуть пити коров’яче, козяче чи овече молоко.

Єдиний схвалений ветеринарами "прикорм" для цих пухнастих малюків - це спеціальні штучні суміші, розроблені для кошенят.

Як пояснюють експерти, котам достатньо пити воду. Доступ до чистої води позбавить кішку від зневоднення і вона буде щасливою. 

 

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