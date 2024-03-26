Ветеринар рассказала, можно ли котам пить молоко: вы будете удивлены

Почему молоко вредно для кошек

Ветеринарный врач Сандра Митчелл рассказала, что по мере взросления кошки часто теряют фермент, необходимый для правильного расщепления молока.

Тогда у них развивается непереносимость лактозы - это состояние, которое бывает и у людей.

Врач отметила, если после молока у кота началось расстройство желудка - это типичный признак непереносимости. Другими симптомами могут быть рвота, метеоризм и боль в животе.

Важно, что не все кошки обладают непереносимостью лактозы.

Однако ветеринар все же призывает не давать котам молока. Все ому, что коровье молоко содержит достаточно много жира, а живущие в квартирах коты склонны к ожирению.

Позволяя котам пить молоко на регулярной основе, вы просто добавляете жиры и сахар в их рацион.

Следует помнить, если ваш кот любит молоко и не имеет непереносимости лактозы, то чайная ложка молока один-два раза в неделю не повредит.

Можно ли котам растительные альтернативы молока

Овсяное, соевое, миндальное и кокосовое молоко также не подходят для кошек.

Некоторые из этих молочных продуктов часто содержат трудноперевариваемые сахара, масла и загустители.

Эксперт добавила, что котята имеют ферменты, помогающие им переваривать молоко мамы-кошки. Как только они отучаются от маминого молока, их организм постепенно перестает вырабатывать ферменты, необходимые для его расщепления.

Важно, что то, что котята питаются маминым молоком, не означает, что они спокойно могут пить коровье, козье или овечье молоко.

Единственный одобренный ветеринарами "прикорм" для этих пушистых малышей - это специальные искусственные смеси, разработанные для котят.

Как объясняют эксперты, котам достаточно пить воду. Доступ к чистой воде избавит кошку от обезвоживания и она будет счастлива.