Ветеринар назвав 5 "найгірших" популярних порід собак

Які породи собак найгірші

Ветеринар Амір Анварі, який ділиться своїми порадами та рекомендаціями щодо домашніх улюбленців на своїй сторінці в TikTok, вирішив просвітити потенційних власників щодо порід собак, щоб люди обирали своїх нових компаньйонів з розумом.

У нещодавньому відео він зробив попередження про п'ять популярних типів домашніх улюбленців - багатьох це розлютило, але інші погодилися з його думкою.

Шарпей



Шарпей (фото: wikipedia.org)

Одна з "найгірших" порід собак, на думку ветлікаря, - шарпей. Ці собаки можуть бути неймовірно впертими, що робить їх дуже складними для дресирування. Крім цього, якщо шарпеї погано соціалізовані, вони також можуть стати досить агресивними.

Анварі також зазначив, що шарпеї схильні до шкірних інфекцій через велику кількість шкірних складок. До того ж багато хто з них страждає на алергію.

Сибірський хаскі



Сибірський хаскі (фото: Freepik)

На думку ветлікаря, хаскі - одна з "найгірших" порід собак. Хаскі такі голосисті, що здається, ніби вони ніколи не мовчать. Вони також неймовірно вперті, що неабияк ускладнює дресирування, а ще вони надзвичайно енергійні. Тому, якщо хаскі не отримують достатньо фізичних вправ щодня, вони стануть неслухняними.

Ветеринар також попередив, що цей тип собак може бути схильний до втеч. "Вони завжди знайдуть спосіб вибратися з вашого будинку", - додав він.

Кокер-спанієль



Кокер-спанієль (фото: Freepik)

Експерт з тварин також не став би заводити популярного кокер-спанієля. Хоча ця порода дуже мила, і Амір зазначає, що є багато дивовижних кокер-спанієлів, деякі з них - складні особистості.

Ветлікар умовно поділив спанієлів на три типи - це веселий, життєрадісний кокер-спанієль, тривожний кокер-спанієль і неспокійний кокер-спанієль. Іншими словами, ці собаки можуть бути дуже тривожними, схильними до страху розлуки і іноді можуть бути досить агресивними.

Ветеринар зазначає, що з погляду вибору собаки, яка має міцне здоров'я, кокер-спанієлі є досить хорошим варіантом. Втім, вони можуть бути схильні до вушних інфекцій і деяких проблем з тазостегновими суглобами.

Голдендудль



Голдендудль (фото: wikipedia.org, User: Gullpavon)

Передостанньою породою у списку порід, які ветеринар не обрав би як домашнього улюбленця, є голдендудль. За словами ветлікаря, цей схожий на великого плюшевого ведмедя швидко стає собакою, який має найвищі рахунки за ветеринарне обслуговування.

Як зазначає Анварі, голдендудлі схильні до хронічних захворювань, проблем з тазостегновими суглобами та алергії. "Вони часто потребують довічного лікування, яке може бути дуже, дуже дорогим", - додав експерт. Крім цього, голдендудлі дуже прив'язані до своїх господарів, тому можуть страждати від страху розлуки.

Чихуахуа



Чихуахуа (фото: Freepik)

"Я не найбільший шанувальник чихуахуа", - зізнається Амір. Хоча собаки цієї породи, з досвіду лікаря, рідко страждають від серйозних проблем зі здоров'ям, але проблеми з поведінкою трапляються.

Як пояснює Анварі, чихухахуа нерідко мають агресію, що ґрунтується на страху: через свої розміри ці песики бояться ледь не всього навколо, тож стають агресивними майже до кожного. Це дуже ускладнює соціалізацію та необхідні процедури, як-от обстеження у ветеринара.