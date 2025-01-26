Лінь - це їхня суперсила! 5 порід собак, яким не потрібно багато рухатись

Багато людей вважають, що собаки потребують активних прогулянок і постійного руху. Однак існують породи, які віддають перевагу спокійному способу життя. І при виборі собі пухнастого друга ці знання можуть знадобитися.

Які п'ять порід собак потребують найменше активності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Express.

Рейчел Роджерс, засновниця служби Nose to Trail, що займається розв'язуванням проблем поведінки собак і зміцненням зв'язку між ними та їхніми власниками, визначила п'ять порід собак, які вимагають мінімальних фізичних вправ.

Вона підкреслила, що деякі породи природно менш активні та потребують значно менше фізичної активності.

Рейчел зазначила, що менші та іграшкові породи собак зазвичай менш активні. До таких порід, які потребують мінімальних вправ, належать:

французькі бульдоги

чихуахуа

ши-тцу

кавалер-кінг-чарльз-спанієлі.

Французькі бульдоги відомі своїм низьким рівнем енергії та лишаються задоволеними після коротких ігор або легких прогулянок.

Чихуахуа швидко втомлюються, а їхні прогулянки зазвичай обмежуються коротким виходом на вулицю або активними іграми вдома.

Ши-тцу радіють коротким прогулянкам і багато часу проводять у компанії своїх власників.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі люблять неспішні прогулянки й потребують багато уваги.

Ще одна порода, яка здивує багатьох, - це хорт на пенсії. Хоча ці собаки звикли до інтенсивних тренувань і перегонів, після завершення своєї кар’єри вони часто потребують набагато менше фізичних навантажень, ніж можна було б очікувати.

Хорти задоволені короткими прогулянками навколо кварталу та навіть можуть обмежитись легкими вправами на свіжому повітрі. Їм для щастя потрібні розумова стимуляція та взаємодія з господарем.

Рейчел також порадила тим, хто хоче взяти собаку з мінімальними фізичними вимогами, звернути увагу на старших тварин. Старші собаки зазвичай потребують менше фізичних вправ, і їх часто легше задовольнити за допомогою іграшок або простих занять вдома.