Пухнасті емпати: як собаки можуть "підхопити" стрес власника

Собаки живуть пліч-о-пліч з людиною вже тисячі років. Наразі вони здебільшого мають роль товариських компаньйонів. Проте, як виявилося, чуйні чотирилапі розділяють не лише радість, а й негативні емоції власників. Зокрема, під час візиту до ветеринара.

Про те, як психологічний стан власника може впливати на хатнього улюбленця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science Alert .

Як стрес власника впливає на собаку

Хоча їхнє життя сьогодні може здаватися легким порівняно з життям їхніх предків, собаки все ще мають справу з багатьма стресовими ситуаціями, наприклад, візитами до ветеринара.

Кілька років тому французькі дослідники довели, що негативна поведінка господаря, наприклад, лайка, підвищує тривожність собаки під час ветеринарного огляду.

Однак нещодавно науковці з Королівського університету Белфаста вирішили перевірити результати, вимірявши вплив стресу за змінами частоти серцебиття у змодельованій стресовій та спокійній ситуаціях.

В експерименті взяли участь 28 господарів та їхні собаки, на яких вдягнули кардіомонітори для відстеження показників. Крім цього, власників попросили не взаємодіяти з собакою під час експерименту - не говорити з улюбленцем або не давати йому команд

Стресова ситуація для власників пухнастиків полягала в виконанні завдання з ментальної арифметики, а також містила завдання з вербальної презентації. Натомість засобом зняття стресу був п'ятихвилинний відеоролик з дихальною медитацією.

В результаті науковці виявили, що частота серцевих скорочень у собак знижувалася, коли вони звикали до середовища ветеринарної клініки. На думку вчених, це означає, що ветеринари повинні давати собакам час звикнути до клініки перед тим, як оглядати їх.

Це не лише зменшить їхній стрес, але й може підвищити точність будь-яких проведених обстежень або тестів, оскільки такі показники, як частота серцевих скорочень і дихання, можуть бути підвищеними в результаті стресу.

Водночас вчені з'ясували, що зміни частоти серцевих скорочень власника до і під час експерименту можуть передбачити зміни частоти серцевих скорочень його собаки.

Якщо частота серцебиття господаря збільшувалася або зменшувалася під час експерименту, частота серцебиття його собаки, ймовірно, також збільшувалася або зменшувалася.

Собаки можуть розпізнавати стрес у власників (фото: Freepik)

Ці результати свідчать про те, що собаки можуть розпізнавати стрес у своїх господарів, і це може впливати на їхній власний рівень стресу через процес "емоційного зараження". Це явище, коли люди та інші тварини можуть "вловлювати" або імітувати емоції та поведінку тих, хто їх оточує, свідомо чи несвідомо.

Це також може свідчити про те, що собаки дивляться на своїх господарів, щоб зрозуміти, як вони реагують на нове середовище. Оскільки наш стрес може впливати на наших собак, слід зважати на свою поведінку і емоції, коли ми веземо улюбленця до ветеринара.

Також, на думку дослідників, якщо ветеринари допомагають власникам почуватися спокійніше під час відвідування клініки, це може допомогти і їхнім собакам почуватися більш невимушено.

Крім цього, дослідження поведінки собак показало, що запах поту незнайомої собаці людини, яка перебуває у стані стресу, впливає на навчання собаки і її здатності засвоювати інформацію.

За словами вчених, це свідчить про те, що на собак може впливати як стрес їхніх господарів, так і стрес незнайомих людей. Тож люди, які доглядають за собаками або працюють з ними, повинні пам'ятати, що їхній власний стрес може впливати на стрес їхніх улюбленців.