Ветеран-доброволець, який втратив на війні ногу, стане ведучим популярного телешоу: деталі

Військовий стане ведучим -- деталі

Десантник, волонтер та стронгмен буде вести ефіру "Ранку у великому місті" разом з іншими ведучими: Юлією Зорій, Григорієм Германом і Сергієм Лиховидою. Програма виходить на ICTV2.

Відомо, що Швачка до цього ніколи не працював на телебаченні. Але військовий хоче транслювати нову соціальну місію. Ветеран прагне підтримати інших військових та показати, що вони зможуть знайти себе у чомусь новому.

"Коли мені зателефонував головний продюсер програми "Ранок у великому місті" Андрій Слободян і запропонував спробувати себе в ролі телеведучого, я вирішив, що це просто помилка. Подумав, помилилися номером чи переплутали щось", - зізнався військовий в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна.

"Перепитав, і з’ясувалося, що запрошують саме мене… Що я одразу подумав? Звичайно ж, вирішив, що обов’язково спробую. В житті треба спробувати себе всюди, де є можливість - це новий досвід, нові люди, спілкування. І це цікаво", - додав він.

Олександр Швачка (фото надане прес-службою)

На думку добровольця, його участь у цьому проекті допоможе суспільству подивитись на ветеранів з іншого боку і "дасть можливість глядачам зрозуміти, що ветерани такі самі люди, як і вони".

Перші випуски проекту з новим ведучим вийдуть в ефірі вже у червні.

Що відомо про військового

Чоловік добровільно пішов на війну у 2015 році. Спочатку він захищав країну у складі 79-ї аеромобільної бригади, а у лютому 2022-го з власної ініціативи став бійцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

При обороні Київщини в селищі Макарів Швачка було поранено. Він втратив ліву ногу. Потім на військового чекала реабілітація, під час якої він зайнявся адаптивним спортом і взяв участь у змаганнях ветеранів.

Нині ветеран є амбасадором спортивних змагань"Сильні України", які проводяться серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення.

Окрім цього, чоловік став переможцем на Міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe 2023 у Мадриді, взяв участь у 10-кілометровому Марафоні морської піхоти у Вашингтоні (США). Також Швачка взяв на себе роль наставника для бійців, які відновлюються після поранень та роблять перші кроки у адаптивному спорті.