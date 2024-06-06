Що Кузьма Скрябін насправді думав про Тіну Кароль. Вдова співака розкрила таємницю

Співачка Тіна Кароль поспілкувалася зі Світланою Бабійчук, вдовою Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка). І артистка дізналася, що музикант про неї думав.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це вдома Кузьми розповіла під час інтерв'ю, яке було записано в рамках програми "Дім звукозапису".

Що Скрябін думав про Кароль

Так, співачка, яка заснувала проект "Дім звукозапису", аби дати старим пісням можливість знову стати хітами, завітала у гості до Бабійчук. У цьому випуску нове життя отримав трек Скрябіна "Наші", його виконувала молода артистка LELY45.

І Кароль вирішила поговорити зі вдовою Кузьми, аби більше розповісти про його творчість. І коли співачка прийшла в будинок родини Скрябіна, вона одразу пригадала, що колись вже там була.

Кароль і вдова Скрябіна (скріншот)

Як виявилося, Кароль та Скрябін були знайомі. І багато років тому, після першої зустрічі зі співачкою, Кузьма оцінив її творчість.

"Коли вона заспіває про те, що вона проживає, вона стане великою зіркою. Він сказав: вона надзвичайно талановита", - процитувала чоловіка Бабійчук.

Слова Кузьми дуже вразили Кароль. Вона не приховувала, що не очікувала це почути.

Дружина Скрябіна (скріншот)

Як живе вдова Кузьми

Жінка мешкає у тому ж будинку та максимально зберегла кабінет Скрябіна. Там і досі стоїть його крісло, колекція платівок та чимало пам'ятних речей.

Кімната Скрябіна (скріншоти)

Дружина співака поділилася спогадами про чоловіка. Вона розповіла, як змінювалися його музичні смаки.

Дім Скрябіна (скріншоти)

А в кінці проекту було показано, як LELY45 "оживила" пісню Кузьми. Вона виступила разом з гуртом "Скрябін".

"Обрана пісня дуже особлива для гурту "Скрябін", вона майже з їх перших альбомів, коли були досить юні, молоді з вириєм протесту всередині. Я відчуваю схожий протест у LELY45, і що її нерв характеру тотожний з усіма сенсами цієї пісні", - висловилася про це Кароль.