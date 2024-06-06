ua en ru
Чт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Діти - не хом'яки": українська співачка чесно сказала, чи хоче ще раз стати матір'ю

Четвер 06 червня 2024 17:07
UA EN RU
"Діти - не хом'яки": українська співачка чесно сказала, чи хоче ще раз стати матір'ю Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Поліна Іваненко

Українська співачка Оля Цибульська, яка виховує 9-річного сина, відповіла, чи планує народжувати ще одну дитину. Окрім цього, артистка розповіла, за що вдячна своїй мамі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Цибульської в Instagram.

Так, співачка виклала щемливий допис. У ньому вона звернулася до своєї мами й розповіла про свої принципи материнства.

"Я мама вперше, але в максимальному задоволенні. Це не означає, що все ідеально і з мене можна малювати ікони. Це означає, що сам процес дарує мені море емоцій, відкриттів і інсперейшену. Я не боялась материнства, бо моя мама має чорний пояс з материнської любові", - написала співачка.

"І саме завдяки тобі, мам, я кайфую від статусу "мама". Бо кожною клітиною завжди відчуваю, що для тебе, попри всі складнощі, бути мамою - не тягар, а щастя. Дякую, Мам. Нестор, ти моє щастя", - додала вона.

&quot;Діти - не хом'яки&quot;: українська співачка чесно сказала, чи хоче ще раз стати матір'ю

Цибульська з мамою та сином (фото: instagram.com/cybulskaya)

У коментарях фани не тільки залишили компліменти. Співачці також написали, аби вона "народжувала ще", бо "маленьких українців має бути багато". У відповідь на це Цибульська зазначила, що не може відкидати цю ідею.

"Я люблю дітей і не кажу категорично ні, але діти то ж не хом'яки. Їх не заводять. Вірю, що кожне приходить у цей світ вчасно. Тому побачим-побачим", - написала співачка.

&quot;Діти - не хом'яки&quot;: українська співачка чесно сказала, чи хоче ще раз стати матір'ю

Відповідь Цибульської (скріншот)

Що відомо про особисте життя Цибульської

Співачка вже багато років живе у шлюбі з підприємцем та колишнім депутатом Радивилівської міської ради Сергієм Грисюком. У 2015 році Цибульська народила первістка - хлопчика Нестора.

&quot;Діти - не хом'яки&quot;: українська співачка чесно сказала, чи хоче ще раз стати матір'ю

Цибульська з чоловіком та сином (фото: instagram.com/cybulskaya)

У минулому артистці приписували роман з Михайлом Хомою (DZIDZIO). За словами Цибульської, її чоловіку, якого вона майже увесь цей час приховувала від публіки, це було не дуже приємно.

До слова, раніше Цибульська пояснила, чому в Україні складно побудувати кар'єру в шоу-бізнесі.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що актрису Катерину Тишкевич запідозрили у вагітності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Цибульська Зірки шоу-бізнесу
NEWS
РФ намагається розвити наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове, - ЗСУ
РФ намагається розвити наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове, - ЗСУ