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Ветеран-доброволец, потерявший на войне ногу, станет ведущим популярного телешоу: детали

Александр Швачко и ведущие шоу (фото предоставлено пресс-службой)
Автор: Полина Иваненко

Военный и ветеран Александр Швачка с позывным "Волк" станет ведущим популярного телешоу. До этого мужчина не работал в медиа, поэтому он будет раскрывать себя в новой роли. Доброволец получил работу на шоу "Ранок у великому місті".

Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщили представители Starlight Media.

Военный станет ведущим - детали

Десантник, волонтер и стронгмен будет вести эфир "Ранку у великому місті" вместе с другими ведущими: Юлией Зорий, Григорием Германом и Сергеем Лиховидой. Программа выходит на ICTV2.

Известно, что Швачка до этого никогда не работал на телевидении. Но военный хочет транслировать новую социальную миссию. Ветеран стремится поддержать других военных и показать, что они смогут найти себя в чем-нибудь новом.

"Когда мне позвонил по телефону главный продюсер программы "Ранок у великому місті" Андрей Слободян и предложил попробовать себя в роли телеведущего, я решил, что это просто ошибка. Подумал, ошиблись номером или перепутали что-то", - признался военный в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина .

"Перепросил, и выяснилось, что приглашают именно меня… Что я сразу подумал? Конечно же, решил, что обязательно попробую. В жизни надо попробовать себя везде, где есть возможность - это новый опыт, новые люди, общение. И это интересно", - добавил он.

Александр Швачка (фото предоставлено пресс-службой)

По мнению добровольца, его участие в этом проекте поможет обществу посмотреть на ветеранов с другой стороны и "позволит зрителям понять, что ветераны такие же люди, как и они".

Первые выпуски проекта с новым ведущим выйдут в эфире уже в июне.

Что известно о военном

Мужчина добровольно пошел на войну в 2015 году. Сначала он защищал страну в составе 79-й аэромобильной бригады, а в феврале 2022-го по собственной инициативе стал бойцом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

При обороне Киевщины в поселке Макаров Швачка был ранен. Он потерял левую ногу. Затем военного ждала реабилитация, во время которой он занялся адаптивным спортом и принял участие в соревнованиях ветеранов.

В настоящее время ветеран является послом спортивных соревнований "Сильні Україн", которые проводятся среди ветеранов и действующих военнослужащих, получивших травмы и ранения.

Кроме того, мужчина стал победителем на Международном спортивном фестивале Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe 2023 в Мадриде, принял участие в 10-километровом Марафоне морской пехоты в Вашингтоне (США). Также Швачка взял на себя роль наставника для бойцов, которые восстанавливаются после ранений и делают первые шаги в адаптивном спорте.

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