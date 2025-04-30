Весна в тарілці: три салати з капустою кейл, які варто спробувати

Капуста кейл (листкова капуста) повертається на пік кулінарної моди у 2025 році. Це не дивно: зелень багата вітамінами, має насичений смак і чудово поєднується з весняними овочами.
Які салати варто спробувати з корисною капустою кейл, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Капуста кейл (листова капуста) або, як її ще називають - капуста кале, вважається суперфудом: вона містить вітаміни A, C, K, антиоксиданти та клітковину.
У 2025 вона знову в моді завдяки універсальності, корисним властивостям і тренду на "реальну" їжу без надмірної обробки. Вона має протизапальні властивості, допомагає регулювати рівень цукру в крові, підтримує здоров'я шкіри та очей.
Вперше цей сорт капусти згадують ще стародавні римляни. Зараз її активно вирощують у країнах з м'яким кліматом - Італія, Франція, Нідерланди, Північна Америка. Також вона стала набирати популярність в Україні й зараз її можна побачити у багатьох супермаркетах.
У середньовічній Європі капуста кейл була основною листковою зеленню до появи інших видів капусти. Кейл споживали як джерело поживних речовин у холодну пору року. У XX столітті кейл була не дуже популярна, але у 2010 вона знову увійшла в моду як суперфуд, інгредієнт детокс-дієт, веганських страв та смузі.
Для найкращого ефекту капусту кейл радять споживати у свіжому вигляді або злегка пропареною - так зберігається більше вітамінів.
Порада: масажуйте листя кейлу з сіллю або кількома краплями олії перед тим, як додавати до салату - так вони стають м’якшими й смачнішими.
Інгредієнти:
Приготування:
Кейл промити, видалити грубі жилки, нарізати. Пом’яти руками з дрібкою солі.
Нарізати редис і огірок тонкими скибками, подрібнити цибулю.
Змішати інгредієнти, додати сік лимона й олію. Перемішати - і все готово.
Інгредієнти:
Приготування:
Кейл подрібнити та злегка пом’яти.
Авокадо нарізати кубиками.
Змішати оцет, олію, гірчицю та мед - це заправка.
Все об’єднати в мисці, посипати насінням.
Інгредієнти:
Приготування:
Кейл підготувати й трохи пом’яти з сіллю.
Буряк нарізати скибками, апельсин очистити й порізати.
Змішати з кейлом, додати сир і заправку з оцту та олії.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SouthernLiving.com, EatingWell.com, BetterHomes & Gardens