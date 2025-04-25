Найкращий салат до м'яса та гриля: освіжає, хрумтить, готується за 10 хвилин
Цей освіжаючий капустяний салат з майонезною заправкою вже давно став класикою американської кухні. Простий у приготуванні, багатий клітковиною та овочами - цей салат точно вартий місця на вашому столі.
Що це за салат, у чому його користь та як його приготувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gospoda.
Цей холодний капустяний салат коул-слоу був завезений у Північну Америку ще голландськими колоністами. Американці цей салат доповнили та він став їх улюбленим гарніром до барбекю та грилю. Він багатий на рослинні волокна, смачний, корисний і дуже легкий.
Що вам знадобиться:
- Білокачанна капуста - 400 г
- Червонокачанна капуста - 200 г
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Цибуля зелена - пучок
- Морква - 2 шт.
- Корінь селери - 100 г
- Майонез або йогуртова заправка - 100 г
- Вершки 10% - 1 ст. ложка
- Оцет яблучний - 2 ст. ложки
- Цукор - 1 ст. ложка
- Сіль, перець чорний мелений - до вашого смаку
Як приготувати американський салат коул-слоу
Капусту білокачанну та червонокачанну шаткуємо дрібною соломкою, обминаємо з сіллю. Моркву та селеру чистимо та натираємо на тертці для овочів по-корейські.
Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Зелену цибулю потрібно подрібніти. За бажанням можна додати трошки подрібненого кропу.
Змішуємо овочі в одній великій мисці.
В окремому посуді робимо заправку: беремо майонез або грецький йогурт, додаємо вершки, оцет, цукор, сіль та перець. Все ретельно перемішуємо до утворення однорідного соусу.
Заправляти цей салат потрібно безпосередньо перед подачею на стіл.
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