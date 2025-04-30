Весна в тарелке: три салата с капустой кейл, которые стоит попробовать

Капуста кейл (листовая капуста) возвращается на пик кулинарной моды в 2025 году. Это неудивительно: зелень богата витаминами, имеет насыщенный вкус и прекрасно сочетается с весенними овощами.
Какие салаты стоит попробовать с полезной капустой кейл, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Капуста кейл (листовая капуста) или, как ее еще называют - капуста кале, считается суперфудом: она содержит витамины A, C, K, антиоксиданты и клетчатку.
В 2025 она снова в моде благодаря универсальности, полезным свойствам и тренду на "реальную" еду без чрезмерной обработки. Она обладает противовоспалительными свойствами, помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживает здоровье кожи и глаз.
Впервые этот сорт капусты упоминают еще древние римляне. Сейчас ее активно выращивают в странах с мягким климатом - Италия, Франция, Нидерланды, Северная Америка. Также она стала набирать популярность в Украине и сейчас ее можно увидеть во многих супермаркетах.
В средневековой Европе капуста кейл была основной листовой зеленью до появления других видов капусты. Кейл потребляли как источник питательных веществ в холодное время года. В XX веке кейл была не очень популярна, но в 2010 она снова вошла в моду как суперфуд, ингредиент детокс-диет, веганских блюд и смузи.
Для лучшего эффекта капусту кейл советуют употреблять в свежем виде или слегка пропаренной - так сохраняется больше витаминов.
Совет: массируйте листья кейла с солью или несколькими каплями масла перед тем, как добавлять в салат - так они становятся мягче и вкуснее.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кейл промыть, удалить грубые жилки, нарезать. Помять руками со щепоткой соли.
Нарезать редис и огурец тонкими ломтиками, измельчить лук.
Смешать ингредиенты, добавить сок лимона и масло. Перемешать - и все готово.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кейл измельчить и слегка помять.
Авокадо нарезать кубиками.
Смешать уксус, масло, горчицу и мед - это заправка.
Все объединить в миске, посыпать семечками.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кейл подготовить и немного помять с солью.
Свеклу нарезать ломтиками, апельсин очистить и порезать.
Смешать с кейлом, добавить сыр и заправку из уксуса и масла.
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При написании материала были использованы источники: SouthernLiving.com, EatingWell.com, BetterHomes & Gardens