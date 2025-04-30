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Весна в тарелке: три салата с капустой кейл, которые стоит попробовать

Топ-3 весенних салата с капустой кейл, которая снова в трендах (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Капуста кейл (листовая капуста) возвращается на пик кулинарной моды в 2025 году. Это неудивительно: зелень богата витаминами, имеет насыщенный вкус и прекрасно сочетается с весенними овощами.

Какие салаты стоит попробовать с полезной капустой кейл, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему кейл снова в тренде?

Капуста кейл (листовая капуста) или, как ее еще называют - капуста кале, считается суперфудом: она содержит витамины A, C, K, антиоксиданты и клетчатку.

В 2025 она снова в моде благодаря универсальности, полезным свойствам и тренду на "реальную" еду без чрезмерной обработки. Она обладает противовоспалительными свойствами, помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживает здоровье кожи и глаз.

Впервые этот сорт капусты упоминают еще древние римляне. Сейчас ее активно выращивают в странах с мягким климатом - Италия, Франция, Нидерланды, Северная Америка. Также она стала набирать популярность в Украине и сейчас ее можно увидеть во многих супермаркетах.

В средневековой Европе капуста кейл была основной листовой зеленью до появления других видов капусты. Кейл потребляли как источник питательных веществ в холодное время года. В XX веке кейл была не очень популярна, но в 2010 она снова вошла в моду как суперфуд, ингредиент детокс-диет, веганских блюд и смузи.

Для лучшего эффекта капусту кейл советуют употреблять в свежем виде или слегка пропаренной - так сохраняется больше витаминов.

Совет: массируйте листья кейла с солью или несколькими каплями масла перед тем, как добавлять в салат - так они становятся мягче и вкуснее.

Салат с кейлом, редисом и лимонной заправкой

Ингредиенты:

  • капуста кейл - 1 пучок
  • редис - 5-6 штук
  • огурец - 1
  • зеленый лук - 2 пера
  • лимонный сок - 2 ст. ложки
  • оливковое масло - 2 ст. ложки
  • соль, перец - по вашему вкусу

Приготовление:

Кейл промыть, удалить грубые жилки, нарезать. Помять руками со щепоткой соли.

Нарезать редис и огурец тонкими ломтиками, измельчить лук.

Смешать ингредиенты, добавить сок лимона и масло. Перемешать - и все готово.

Салат с кейлом, авокадо и семечками

Ингредиенты:

  • капуста кейл - 1 пучок
  • авокадо - 1 шт.
  • микс семян (тыквенные, подсолнечные, кунжут) - 2 ст. л.
  • яблочный уксус - 1 ст. ложка
  • оливковое масло - 2 ст. ложки
  • горчица в зернах - 1 ч. ложка
  • мед - 1 ч. ложка

Приготовление:

Кейл измельчить и слегка помять.

Авокадо нарезать кубиками.

Смешать уксус, масло, горчицу и мед - это заправка.

Все объединить в миске, посыпать семечками.

Весенний салат с кейлом, апельсином и свеклой

Ингредиенты:

  • кейл - 1 пучок
  • вареная свекла - 1 шт.
  • апельсин - 1 шт.
  • мягкий сыр (фета/брынза) - 50 г
  • бальзамический уксус - 1 ст. ложка
  • растительное масло - 1 ст. ложка
  • соль - щепотка

Приготовление:

Кейл подготовить и немного помять с солью.

Свеклу нарезать ломтиками, апельсин очистить и порезать.

Смешать с кейлом, добавить сыр и заправку из уксуса и масла.

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При написании материала были использованы источники: SouthernLiving.com, EatingWell.com, BetterHomes & Gardens

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