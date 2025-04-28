Запечені яйця в булочці "по-італійськи": рецепт, який ти мусиш спробувати цього ранку!

Хочете почати день смачно і легко? Яйця по-італійськи, запечені в булочці, допоможуть зарядитися енергією без зайвого клопоту. Поки інші гортатимуть стрічку новин, у вас уже буде готовий ароматний сніданок, який підніме настрій і дасть сили на весь день. Спробуйте - і вам захочеться готувати його знову і знову.