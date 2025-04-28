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Запечені яйця в булочці "по-італійськи": рецепт, який ти мусиш спробувати цього ранку!

Понеділок 28 квітня 2025 07:41
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Запечені яйця в булочці "по-італійськи": рецепт, який ти мусиш спробувати цього ранку! Як приготувати запечені яйця у булочці "по-італійськи" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Хочете почати день смачно і легко? Яйця по-італійськи, запечені в булочці, допоможуть зарядитися енергією без зайвого клопоту. Поки інші гортатимуть стрічку новин, у вас уже буде готовий ароматний сніданок, який підніме настрій і дасть сили на весь день. Спробуйте - і вам захочеться готувати його знову і знову.

Як приготувати на сніданок запечені яйця в булочці "по-італійськи", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Інгредієнти:

  • маленькі булочки - 2 шт.
  • яйця - 2 шт.
  • сир твердий (типу пармезану) - 30 г
  • шинка або прошуто - 2 скибки
  • оливкова олія - 1 ст. ложка
  • сіль, перець - до свого смаку
  • зелень (базилік, кріп або петрушка) - для подачі

Також можна додати будь-які улюблені продукти: томати чері, сир моцарела, оливки, в'ялені томати, тунець, шпинат, навіть солені огірки.

Як готувати запечені яйця у булочці "по-італійськи"

У булочках акуратно вирізаємо верхівку та виймаємо частину м'якуша, створюючи "чашечку".

Змащуємо всередині оливковою олією або вершковим маслом. Можна дати трошки сиру.

Викладаємо скибку шинки, зверху обережно вбиваємо яйце. Якщо ви вирішили додати інші продукти - викладіть їх на шинку.

Солимо, перчимо, посипаємо натертим сиром. Прикрашаємо листям шпинату або помідорками.

Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10-12 хвилин - поки білок схопиться, а жовток залишиться трохи рідким.

При подачі посипаємо свіжою зеленню.

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