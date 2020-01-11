Весна придет намного раньше: синоптики сделали важное предупреждение

Погода в Украине 12 января будет теплой и солнечной. Средний уровень тепла достигнет отметки +1… +5 градусов. При этом осадков на территории нашей страны не ожидается. Детальный прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Согласно обновленному прогнозу синоптиков, в Украине ожидается теплая погода. Аномальное тепло ожидается в западных регионах нашей страны – там столбики термометров достигнут отметок 0… +5 градусов. Традиционно, на юге будет аналогичная температурная ситуация – от 0 до +5 градусов. Холоднее всего будет на Востоке Украины, где синоптики прогнозируют заморозки даже в дневное время – от -1 до +1 градуса. В центральных регионах, в том числе и в Киеве термометры покажут 0… +2 градуса.

В ночное время почти во всей стране уровень тепла будет равен 0… +2 градусам. Исключение составят восточные области, где и в дневное время суток температура ожидается -1… +1 градус. Также, на Крымском полуострове ночью можно ожидать до +2… +4 градусов.

В течение всего дня погода будет ясной с переменной облачностью. Порывы ветра будут несильным – от 5 до 10 метров в секунду.

Погода в Украине 12 января (скриншот: meteo.gov.ua)

Согласно народному прогнозу, 12 января сильный ветер быстрее утихает, чем слабый. Также, если в этот день вороны садятся на нижние ветки деревьев — к ветру. В народе считали, что, если тетерев садится на верхушку дерева – это к наступлению метельной погоды.

Напомним, что ранее синоптики кардинально изменили прогноз погоды на зиму в Украине.