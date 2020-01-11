Снег и туман: водителей предупредили о непогоде на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен

В "Укравтодоре" рассказали о состоянии автомобильных дорог по состоянию на 6:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По состоянию на 6:00 местами небольшой снег в Киевской области, местами дождь в Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черниговской областях, местами в центральных и южных областях туман.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия на Яблунецком перевале - местами гололедица, Ужоцком и Вышковском - местами заснеженное.

На дорогах выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

Напомним, погода в Украине 10 января будет дождливой, на дорогах местами гололедица, а из-за тумана ограничена видимость. По состоянию на утро небольшой снег наблюдается в восточных областях, на западе страны - небольшой дождь, в центральных и северных областях - туман. Средняя температура воздуха колеблется от -3 на востоке до + 4 на западе.