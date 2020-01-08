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Синоптики кардинально изменили проноз погоды на зиму в Украине

STYLERЖизнь    08.01.2020 - 14:29
Синоптики кардинально изменили проноз погоды на зиму в Украине
Погода в Украине зимой (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине оставшейся зимой удивит жителей страны

Погода в Украине в январе и начале февраля будет аномально теплой и с минимумом осадков. В некоторых регионах дневных морозов вообще не будет, а воздух прогреется до рекордных +10 градусов. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Gismeteo и ресурса Метеопрог.

Согласно "Метеопрогу" в январе синоптическую ситуацию в Украине будет обусловливать приток воздуха из Средиземноморского региона. Поэтому погода будет в основном теплой, а вместо снега вероятен дождь.

В январе вероятно превышение среднемесячной температуры на два и более градуса, а местами вероятны показатели термометров до +10 по Цельсию.

Тем не менее, синоптики ресурса все еще не исключают кратковременные периоды с двузначными морозами.

Синоптики Gismeteo в прогнозе на месяц показывают, что столбики термометров изредка будут опускаться днем до нуля и ниже. Ночью также до двузначных морозов не дойдет. А на Юге и Западе днем возможны значения до +10 градусов. При этом осадков будет очень мало, а если и будет - то в виде дождя.

Судя по синоптическому календарю, в феврале тенденция аномально теплой зимы в Украине продолжиться.

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова

Погода в Украине зимой 2020 (скрин: gismeteo.ua)

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