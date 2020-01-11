Весна прийде набагато раніше: синоптики зробили важливе попередження

Погода в Україні 12 січня буде теплою і сонячною. Середній рівень тепла досягне позначки +1... +5 градусів. При цьому опадів на території нашої країни не очікується. Детальний прогноз опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Згідно з оновленим прогнозом синоптиків, в Україні очікується тепла погода. Аномальне тепло очікується в західних регіонах нашої країни – там стовпчики термометрів сягнуть позначки 0... +5 градусів. Традиційно, на півдні буде аналогічна температурна ситуація – від 0 до +5 градусів. Найхолодніше буде на Сході України, де синоптики прогнозують заморозки навіть у денний час – від -1 до +1 градуса. У центральних регіонах, у тому числі і в Києві термометри покажуть 0... +2 градуси.

В нічний час майже у всій країні рівень тепла буде дорівнювати 0... +2 градусів. Виняток становитимуть східні області, де і в денний час доби температура очікується -1... +1 градус. Також, на Кримському півострові вночі очікується до +2... +4 градусів.

Протягом усього дня погода буде ясною з мінливою хмарністю. Пориви вітру будуть несильним – від 5 до 10 метрів в секунду.

Погода в Україні 12 січня (скріншот: meteo.gov.ua)

За народним прогнозом, 12 січня сильний вітер швидше вщухає, ніж слабкий. Також, якщо у цей день ворони сідають на нижні гілки дерев — до вітру. В народі вважали, що, якщо тетерів сідає на верхівку дерева – це до настання метельной погоди.

Нагадаємо, що раніше синоптики кардинально змінили прогноз погоди на зиму в Україні.