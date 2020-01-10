В Украину придут погодные аномалии: синоптики забили тревогу

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Синоптики предупредили о возвращении аномально теплой погоды в Украину

Погода в Украине в ближайшие дни будет аномально теплой. Синоптики прогнозируют повышение уровня тепла в южных регионах до +9 градусов. При этом в остальных областях в среднем +3… +5 градусов. Морозы ожидаются только в ночное время и только в некоторых областях. Такой прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, 10 января в Украине в зависимости от региона температура может сильно отличаться. К примеру, на востоке будет холоднее всего - от -1 до +2. В центральных областях будт теплее всего на градус. При этом в западных регионах ожидается потепление до +3… +7 градусов. Похожая синоптическая ситуация будет наблюдаться и в южных областях, где градусники покажут +2… +6 градусов. В течение дня ожидаются незначительные осадки в западных, северных и центральных областях.

11 января, в субботу, синоптики прогнозируют рекордное потепление до +9 градусов (Крымский полуостров). Уровень тепла по Украине станет одинаковым практически везде – термометры будут держаться у показателей +3… +5 градусов. Прохладнее будет только на Востоке Украины – 0… +2 градуса. При этом осадки ожидаются в больших количествах. Синоптики прогнозируют выпадение снега с дождем везде, кроме южных и Закарпатской областей.

12 января ожидается такая же температурная ситуация, как и 11 января, но погода будет ощущаться более тепло. В воскресенье небо над Украиной будет ясным, погода солнечной, но будут ожидаться порывы ветра скоростью до 7-12 м/с. Заморозков в ночное время в этот день практически не ожидается.

13 января уровень тепла поднимется еще на 1-2 градуса по всей Украине. Небо останется таким же ясным, но в ночное время вновь появятся заморозки до -1 градуса. На востоке страны ожидаются незначительные осадки в течение дня.

Погода в Украине с 10 по 13 января 2020 (скриншоты: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что синоптики бьют тревогу относительно аномально теплой зимы в Украине. Ранее сообщалось, что декабрь 2019 стал самым теплым с 1937 года. Кроме того, в прошедшем месяце была зафиксирована рекордная среднесуточная температуры в Киеве – 18 декабря столбики термометров показали +15,2 градуса. Метеорологи считают, что такая климатическая ситуация может иметь массу негативных последствий для Украины в целом.

Напомним, что ранее синоптики кардинально изменили прогноз погоды на зиму в Украине.