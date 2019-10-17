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Весна осенью: в Киеве зацвели сакуры (яркие фото)

STYLERЖизнь    17.10.2019 - 20:15
Весна осенью: в Киеве зацвели сакуры (яркие фото)
В Киеве цветут сакуры (pixabay.com)

В Днепровском районе Киева цветут сакуры

В Киеве, несмотря на октябрь месяц, зацвели деревья сакуры, которые обычно радуют своими цветами весной. Об этом сообщили на странице в Facebook "КП по УЗН Днепровского района". Тут же и опубликовали потрясающие фото деревьев, которые сфотографированы во всей своей красе. Деревья находятся неа бульваре Верховного совета и все желающие могут сделать снимки этого уникального явления.

"Аномалии природы - это когда и осенью можно насладиться весенним цветением сакур. Бульвар Верховного Совета ждет Вас! Успейте сделать фото", - написали под снимками.

Весна осенью: в Киеве зацвели сакуры (яркие фото)Весна осенью: в Киеве зацвели сакуры (яркие фото)Весна осенью: в Киеве зацвели сакуры (яркие фото)В Киеве зацвели сакуры (facebook.com/dniprouzn)

К слову, в октябре этого года в Киеве на улице царит необычайно теплая погода, как летом. Температура воздуха днем достигает +24 градусов на солнце. Бабье лето, естественно, очень радует киевлян и они наслаждаются каждым теплым днем, который подарила им природа.

Как мы ранее писали, в Киеве заметили очередную аномалию среди растений. Так, на проспекте Отрадный зацвели каштаны, хотя это обычно происходит в мае.

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