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Весна летом: в Киеве вновь зацвели каштаны (фото)

STYLERЖизнь    31.08.2019 - 14:48
Весна летом: в Киеве вновь зацвели каштаны (фото)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Киевлянин сообщил о цветении каштанов, которые обычно цветут в мае

В Киеве заметили очередную аномалию среди растений. Так, на проспекте Отрадный зацвели каштаны, хотя это обычно происходит в мае. О таком факте сообщил киевлянин под ником Dimir Last в группе "Мой Отрадный" в Facebook.

"Проспект Отрадный - вновь цветет каштан", - подписал он фото.

Весна летом: в Киеве вновь зацвели каштаны (фото)Фото: в Киеве зацвел каштан в августе (facebook.com)

В комментариях автор поста уточнил, что он видел цветущее дерево на улице Чубаря, так как ему не поверили и задали вопрос. Также украинцы удивляются такой аномалии в городе и интересуются, почему так происходит.

  • А где именно это?
  • Это не новинка.
  • Ого, впервые такое вижу.
  • Он болеет?
  • Весна летом: в Киеве вновь зацвели каштаны (фото)

Скриншот комментариев (Facebook/Мой Отрадный)

Стоит отметить, что в Киеве такой аномальный факт случается не впервые. Так, в прошлом году цветущие каштаны были замечены жителями столицы.

Ученые считают, что причиной такого явления является то, что из-за жары и нехватки влаги деревья сбрасывают листья и снова приобретают способность цвести. Деревья, которые растут возле дороги, чаще подвержены такой аномалии, так как в таких местах низкая влажность и очень высокая загазованность.

Как мы ранее писали, в Карпатах произошел необычный инцидент: на удивление местным посреди июля выпал снег.

Как мы прежде сообщали, под Запорожьем неожиданно выпал снег. Аномальное погодное явление напугало местных жителей – они не могли поверить в то, что в регионе выпал снег в самый разгар жары.

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