ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Весна восени: у Києві розквітли сакури (фантастичні фото)

STYLERЖиття    17.10.2019 - 20:15
Весна восени: у Києві розквітли сакури (фантастичні фото)
У Києві цвітуть сакури (pixabay.com)

У Дніпровському районі Києва цвітуть сакури

У Києві, незважаючи на жовтень місяць, зацвіли дерева сакури, які зазвичай радують своїми кольорами навесні. Про це повідомили на сторінці у Facebook "КП по УЗН Дніпровського району". Тут же і опублікували приголомшливі фото дерев, які сфотографовані у всій своїй красі. Дерева знаходяться на бульварі Верховної ради, і всі бажаючі можуть зробити знімки цього унікального явища.

"Аномалії природи - це коли і восени можна насолодитися весняним цвітінням сакур. Бульвар Верховної Ради чекає Вас! Встигніть зробити фото", - написали під знімками.

Весна восени: у Києві розквітли сакури (фантастичні фото)Весна восени: у Києві розквітли сакури (фантастичні фото)Весна восени: у Києві розквітли сакури (фантастичні фото)У Києві зацвіли сакури (facebook.com/dniprouzn)

До речі, в жовтні цього року в Києві на вулиці панує надзвичайно тепла погода, як влітку. Температура повітря вдень досягає +24 градусів на сонці. Бабине літо, звичайно, дуже радує киян і вони насолоджуються кожним теплим днем, який подарувала їм природа.

Як ми раніше писали, в Києві помітили чергову аномалію серед рослин. Так, на проспекті Відрадному зацвіли каштани, хоча це зазвичай відбувається в травні.

Викличте, будь ласка поліцію: у Києві сталося дивна НП (відео) У Києві посеред вулиці розстріляли активіста: деталі НП (відео)
Новини України Київ
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся