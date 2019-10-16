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Киев сковали пробки

Новости » Общество    16.10.2019 - 18:20
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве образовались пробки на двух берегах

Вечером в среду, 16 октября, в столице образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

В частности, на правом берегу движение затруднено в районе станций метро "Лукьяновка", "Шулявская", "Вокзальная", Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Голосеевская", "Лыбидская". Пробки наблюдаются возле станций метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Печерская", "Театральная", "Золотые Ворота". А также возле станций "Оболонь" и "Минская".

Пробки образовались на бульваре Тараса Шеченко, бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, проспекте Комарова, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.

Затруднено движение транспорта на проспекте Героев Сталинграда, улице Богатырская, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Луговая, проспекте Степана Бандеры. А также на улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенко, улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов.

Также пробки образовались на четырех мостах, а именно Дарницком мосту, мосту Патона, Южном и Северном мостах.

Киев сковали пробки

На левом берегу Киева образовались пробки на проспекте Соборности, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, проспекте Генерала Ватутина, проспекте Николая Бажана, Дарницком проспекте.

Киев сковали пробкиНапомним, Кабинет министров дал распоряжение полиции не применять штрафные санкции в отношении владельцев автомобилей с иностранной регистрацией до 2020 года.

Также РБК-Украина сообщало, что 17 октября погода в Украине будет теплой и без осадкой, температура +22. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит +5 +10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +​​17 +22 градусов.

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